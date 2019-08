Le très attendu Cyberpunk 2077 sera également jouable… En jeu de cartes !

Annoncé dans un premier temps en 2012, en parallèle de The Witcher III, Cyberpunk 2077 sera la prochaine production du talentueux studio polonais CD Projekt Red. Il s’agira seulement de leur quatrième jeu, mais le studio est déjà parvenu à se construire une fidèle réputation. Dévoilé officiellement lors de l’E3 2018, Cyberpunk 2077 a mis tout le monde d’accord. Lors de cet E3 2019, il a récidivé et cette fois il repart avec le titre du « jeu du salon » haut la main. De notre côté, chez Presse-citron, nous n’échappons pas au phénomène puisque nous l’avons également classé premier de notre top 5 des jeux de cet E3 2019. Comme si cela ne suffisait pas, un jeu de cartes Cyberpunk 2077 vient d’être officialisé.

Après le Gwent de The Witcher, voici Afterlife de Cyberpunk 2077

C’est donc sur son site officiel que le studio polonais CD Projekt Red vient de confirmer la sortie d’un jeu de cartes autour de l’univers de Cyberpunk 2077. Annoncé pour l’année 2020 sans plus de précisions, nous ne savons toujours pas si le jeu sera proposé en France ou non. Quoi qu’il en soit, le jeu de cartes sera proche du jeu vidéo, il proposera aux joueurs de se faire un nom dans les rues de Night City, de se frotter aux gangs de la ville et aux habitants de la ville qui sont dans la misère. Il faudra ainsi agir avec stratégie pour monter les échelons jusqu’à la domination de la ville !

Précommander Cyberpunk 2077

Dans le jeu, vous devenez Fixers – courtiers en données et maîtres-penseurs de Night City. Votre travail consiste à recruter des cyberpunks, à les équiper de matériel et à les envoyer en mission. Pour chaque mission que vous réussissez, vous gagnez du Street Cred. Ceux qui peuvent continuer à survivre deviendront des « vétérans » qui transmettent leur sagesse et leur expérience aux nouvelles recrues. Et il semble que ce soit la clé : « dans ce monde infusé de chrome, Street Cred est la seule monnaie qui compte.

Cyberpunk 2077 : D’ores et déjà un prétendant au jeu de l’année 2020 ?

Prévu pour le 16 avril 2020, Cyberpunk 2077 s’annonce comme un gamechangers qui va repousser les limites du RPG. Graphismes incroyables, gameplay prometteur, ambiances et concept inédit, le jeu est parvenu à séduire la presse du monde entier. De notre côté, nous avons pu assister à une présentation de gameplay d’une heure lors de l’E3 dernier, retrouvez toutes nos impressions juste ici !