Le Xbox Remote Play, sur Android, est désormais disponible pour tous (et gratuit)

Il y a quelques mois, Microsoft lançait son Xbox Console Streaming en version bêta. Les membres du programme Insider pouvaient alors découvrir ce service de streaming, bien différent de xCloud. En effet, celui-ci permet de profiter des joies du Xbox Remote Play, soit la possibilité de jouer à des titres présents sur une console Xbox, directement depuis un smartphone Android.

Le Xbox Remote Play disponible pour tous

Depuis quelques heures, la toute nouvelle application Xbox est désormais disponible pour tous les joueurs, et permet notamment de profiter d’une boite de réception partagée, d’une nouvelle fonctionnalité de partage pour les extraits vidéos et les captures d’écran, sans oublier le précieux Xbox Remote Play (ex-Xbox Console Streaming).

« Cette application a été intégralement repensée pour qu’il vous soit plus facile de rester connecter à vos jeux et à vos amis, que vous soyez chez vous ou en déplacement et quel que soit l’appareil vous jouerez » explique Microsoft. Cela fait partie de la vision d’expérience partagée, si chère à Microsoft, qui souhaite permettre aux joueurs de rester connectés en toute circonstance à leurs jeux, à leurs amis et à leurs communautés.

Microsoft explique également qu’il sera possible de synchroniser les futures Xbox Series X et Series S à l’application, et que l’on pourra alors se servir de cette dernière comme d’une télécommande, pour gérer son profil, pour installer n’importe quel titre sur sa console et gérer sa bibliothèque de jeux, par exemple pour libérer de l’espace de stockage sur la Series S, avant de rentrer du travail.

Rappelons que la nouvelle manette qui sera livrée avec les Xbox Series S et Xbox Series X disposera d’un tout nouveau bouton « Share », lequel permettra d’enregistrer à la volée des captures d’écran et des vidéos de gameplay. Des contenus que l’on pourra ensuite partager depuis la console, mais aussi (et surtout) depuis l’application Xbox.