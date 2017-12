L’Édito de la semaine : neutralité du Net, censure sur Facebook et ours blancs

Cette semaine dans l’édito vidéo, nous revenons sur la fin de la neutralité du Net, la censure sur Facebook et les fake news…

La FCC américaine sonne le glas de la neutralité du Net

Aux USA, la Commission fédérale des communications a mis un terme aux Etats-Unis à la neutralité du Net, un principe fondateur de l’internet tel que nous le connaissons depuis le début. Nous revenons sur cette décision qui pourrait avoir de nombreuses (et fâcheuses) conséquences sur nos usages si jamais elle était appliquée en Europe. Mais la neutralité du Net n’est-elle pas déjà écornée y compris chez nous ? Réponse dans la vidéo avec quelques exemples concrets.

Facebook continue sa grande purge et s’en prend même aux sites satiriques

La page Facebook de Nordpresse.be a été purement et simplement dégagée par Facebook. Il ne s’agissait que d’une page satirique et humoristique, mais on dirait que Facebook nettoie en mode Kärscher sans grand discernement. Prochain sur la liste, Le Gorafi ?

Un ours blanc mourant émeut la planète entière

Les images d’un ours blanc mourant ont fait le tour du monde. En cause, selon les réseaux sociaux : le réchauffement climatique. Mais en est-on si sûr ? Gare à la manipulation de l’opinion à grand renfort d’images jouant sur l’émotion, mais dont on ne connait absolument pas l’origine ni le contexte…