Lego travaille sur un set inspiré de… la série Friends

Vous en rêviez ? LEGO l’a fait ! Enfin, LEGO est en train de le faire. Le set inspiré de la série Friends. L’annonce vient tout juste d’être faite sur le compte Twitter de LEGO et les premières informations devraient arriver prochainement. LEGO va donc adapter une nouvelle série et combler de nombreux fans !

LEGO Friends is coming !

Pour le moment très peu d’informations (on peut même dire aucune). Un simple tweet avec une courte vidéo où nous voyons Joey, Rachel, Ross, Phoebe, Chandler et Monica sur leur fameux canapé, dans le parc en face de la fontaine. C’est bien entendu une scène mythique du générique de la série. Monica éteint la lumière et le logo LEGO Friends apparait sur un petit fond de « I’ll Be The For You » du groupe The Rembrandts.

The one with LEGO bricks 😉 Coming soon 🙌🏼 pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY — LEGO (@LEGO_Group) August 6, 2019

Il s’agira d’une création LEGO IDEAS, une plateforme qui permet aux fans de proposer leurs créations. Et c’est donc le français Aymeric Fievet qui fut choisi avec son idée pour la série Friends. Le français s’était inspiré du Central Perk Café. Ainsi, nous ne savons pas si LEGO va s’inspirer de la création d’Aymeric où si un set différent sera proposé ! En tout cas, nous avons hâte d’en savoir plus. Et surtout, nous avons hâte de savoir si ce choix est vraiment le fruit du hasard ou non ?

Friends en LEGO et de nouveau à la télévision ?

Est-ce réellement un hommage qui tombe au bon moment ? Où est-ce une excuse pour relancer un peu de marchandising autour de la série qui fête cette année ses 25 ans ? Depuis quelques semaines maintenant, de nombreuses rumeurs annoncent qu’une nouvelle saison de Friends avec les acteurs d’origines serait en négociation. Il y’a deux mois, Jennifer Aniston qui interprète Rachel Green dans la série annonçait que les six acteurs seraient partants alors que tout pouvait arriver.

« Pourquoi pas ? Je vais vous dire : je serais prête à le faire ! Les filles seraient prêtes à le faire. Et les garçons le feraient aussi, j’en suis sûr. Donc… Tout peut arriver ! »

Jennifer Aniston – Ellen DeGeneres Show – 5 juin 2019

Une nouvelle « Friends mania » entre l’annonce d’une nouvelle saison et du set de LEGO en même temps pourrait être un timing parfait !