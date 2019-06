Lenovo Smart Clock : le réveil intelligent disponible le 1er juillet

Le Smart Clock de Lenovo bientôt dans votre chambre

A l’occasion du dernier CES de Las Vegas, Lenovo, en collaboration avec Google, a présenté Smart Clock, un nouveau réveil intelligent, qui sera (peut-être) bientôt posé fièrement sur votre table de nuit. Les précommandes sont dès à présent disponibles, avec une date de commercialisation fixée au 1er juillet.

Concrètement, le Lenovo Smart Clock est un appareil connecté intelligent qui prend en charge les commandes vocales (compatibles Google Assistant), ainsi que les commandes tactiles via son écran IPS de 4″. Ce dernier permet de réaliser des tâches généralement effectuées avant de dormir ou au réveil. Selon Lenovo : « Il permet aux utilisateurs de créer des habitudes et réflexes afin d’adopter un meilleur sommeil. »

Ainsi, Google Assistant peut par exemple se charger de diminuer automatiquement l’intensité des lumières le soir dans la chambre, et jouer également sur le rétro-éclairage du Smart Clock en lui-même. Pour cela, il suffit simplement de prononcer la formule « Ok Google, bonne nuit« . Le Lenovo Smart Clock passera alors en mode nuit, et se chargera de mettre au point l’ambiance lumineuse la plus paisible possible, pour s’endormir plus facilement.

S’il permet de s’endormir paisiblement, le Lenovo Smart Clock est également en mesure d’assurer un réveil en douceur. Cela passe par une augmentation progressive de la luminosité et du volume de l’alarme le matin, pour ne pas perturber le rythme du sommeil, mais aussi la vision et les oreilles (particulièrement sensibles chez certain(e)s au saut du lit). Il dispose aussi d’un haut-parleur de 6W pour diffuser de la musique. Via son écran, le réveil peut aussi afficher la météo du jour, le premier événement du calendrier de l’utilisateur ou encore annoncer le trafic pour se rendre sur son lieu de travail. Un port USB situé à l’arrière lui permet aussi de recharger un smartphone par exemple. Pratique !

Prix et disponibilité

Le réveil intelligent Lenovo Smart Clock est d’ores et déjà disponible en précommande, et jusqu’au 30 juin, chez Boulanger et Fnac-Darty, au prix de 99,99 euros. Les premières livraisons auront lieu dès la fin de la période de précommande, soit le 1er juillet.