L’ensemble des réseaux sociaux de la NFL ont été piratés

Hier, les réseaux sociaux de la plupart des équipes de NFL ont été piratés, ainsi que le compte officiel de la NFL. En même temps, certains comptes d’ESPN ont également été la cible de cette vague de piratage. Suite à cela, de nombreux tweets ont été publiés afin de promouvoir le groupe de hackers à l’origine de ces attaques : OurMine.

Selon les brèves informations que l’on connaît sur ce groupe, il serait basé en Arabie Saoudite, depuis 2014. Le but principal de OurMine n’est pas d’escroquer ses victimes, ces hackers ont tendance à pirater les comptes de célébrités ou de grosses entreprises pour les sensibiliser à la cybersécurité. Pour son retour avec le piratage de la NFL, OurMine fait passer un message fort en affirmant que tout est piratable.

Dov Kleiman, un journaliste sportif indépendant spécialisé dans la NFL a réussi à prendre de nombreuses captures d’écran de ces comptes hackés et les a partagés sur son compte Twitter personnel.

Sans ne parler que de Twitter, les comptes Facebook et Instagram de ces équipes de NFL ont également été piratés selon la BBC. À ce jour, l’ensemble des comptes ont été restaurés. Toutefois, le compte de OurMine a bénéficié d’un joli coup de pub, et de nombreuses entreprises ou célébrités devraient les contacter rapidement pour sécuriser davantage leurs réseaux sociaux. Suite à cet événement, voici le communiqué officiel de la NFL :

« Lundi, le département de la cybersécurité de la NFL a eu connaissance d’une violation d’un compte de média social lié à la ligue. Des violations ciblées et d’autres tentatives infructueuses ont été découvertes dans les comptes de la ligue et des équipes. La NFL a immédiatement pris des mesures et a demandé aux équipes de sécuriser leurs comptes de médias sociaux et d’empêcher tout accès non autorisé. Simultanément, la ligue a alerté les fournisseurs de plateformes de médias sociaux et, avec leur aide, a sécurisé tous les comptes de la ligue et des clubs. Nous continuons à travailler avec assiduité auprès des équipes, qui ont repris leurs activités normales.

La NFL et les équipes coopèrent avec ses fournisseurs de plateformes de médias sociaux et les forces de l’ordre. »