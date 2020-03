L’épisode inédit de Friends, sur HBO Max, est reporté

Friends, l’épisode « Reunion » reporté…

Le mois dernier, les (très) nombreux fans de la saga Friends étaient on ne peut plus heureux d’apprendre le retour de leur groupe d’amis favoris, pour un épisode spécial en mai prochain via HBO Max. Pas de reboot, pas de préquel, pas de remake, mais bien un seul et unique épisode totalement inédit, réunissant l’intégralité du cast originel.

Rappelons que la plateforme HBO a déboursé pas moins de 425 millions de dollars sur cinq ans pour les droits des 10 saisons et 260 épisodes de la série Friends, auparavant hébergée chez Netflix. Cela valait bien un petit épisode inédit, non ?

Toutefois, selon The Hollywood Reporter, cet épisode spécial sera finalement reporté, la faute évidemment à l’épidémie de coronavirus qui sévit également du côté de Hollywood. Le tournage devait avoir lieu ces prochains jours, mais ce dernier va finalement être reporté, et pourrait donc avoir lieu en mai prochain, au plus tôt.

Le lancement de HBO Max reporté lui aussi ?

A l’instar de The Mandalorian pour Disney+ ou encore de la série Stranger Things pour Netflix, ce retour de Friends constituera l’une des principales exclusivités (de lancement) pour le service de streaming HBO Max. Reste à savoir maintenant si le lancement du service en lui-même sera également affecté par l’épidémie de coronavirus, ou si HBO Max sera bel et bien disponible en mai prochain, comme prévu. Côté tarif, HBO Max sera affiché à 14,99 dollars/mois, soit un prix plus élevé que celui de Netflix (12,99 dollars), mais aussi de Disney+ (6,99 dollars).

Rappelons que cet épisode de Friends est une (énorme) exclusivité pour HBO Max, puisque cela permettra de découvrir, en 2020, un tout nouvel épisode avec l’intégralité des acteurs de la série. Rappelons que le groupe Apple a récemment expliqué l’absence de la série sur son service Apple TV+. Une série dont le premier épisode a été diffusé en septembre 1994, soit il y a plus de 25 ans déjà… Voilà qui ne nous rajeunit pas vraiment.