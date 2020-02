Disney+ promet toujours plus du Mandalorian

La série The Mandalorian a pris par surprise beaucoup de fans sur les réseaux sociaux, qui ne s’attendaient pas à un aussi bon résultat pour la première adaptation sur Disney+. Le grand acteur du succès a bien sûr été le bébé Yoda, d’ailleurs, l’acteur sous le casque du chasseur de primes n’était pas toujours le même ! La saison 2 est maintenant au programme et possède même une date de diffusion. Disney multiplie les annonces pour faire vivre sa saga, annonçant notamment le retour de certains personnages de la trilogie originale. Désormais les fans attendent, alors que les annonces en tout genre se multiplient. On a même eu droit à une surprenante annonce selon laquelle, c’est un film qui pourrait être au programme après la série.

Le Mandalorian va revenir

C’est Bob Iger, le patron de Disney qui s’est chargé d’annoncer la bonne nouvelle ce mardi. Il a révélé que l’on verrait plus du Mandalorian après la fin de la seconde saison. Mais, détail important, il n’a pas donné les détails. On ne sait pas notamment s’il s’agit d’une troisième saison, d’un spin-off ou encore d’un film comme cela a été annoncé récemment.

L’information a filtré d’un d’un appel avec les investisseurs, qui était le premier pour Bob Iger depuis le lancement de la plateforme en streaming. Sans surprise, le personnage du Mandalorian a donc beaucoup monopolisé les débats.

Mais, Bob Iger a aussi insisté sur le fait que Disney+ n’était pas destiné à être une plateforme proposant un volume important de contenus, et donnera bien la priorité à la qualité et non à la quantité. Surtout, il s’appuie sur des chiffres. Selon lui, 65 % de ceux qui ont vu le Mandalorian ont aussi regardé au moins 10 films / programmes sur Disney+, de quoi confirmer sa sérieuse capacité de produit d’appel.