Voici pourquoi Apple TV+ n’a pas été intéressé par la série Friends

En 2019, l’actualité a été dominée par l’arrivée, petit à petit, de nouveaux concurrents de Netflix. Si en France, on parle surtout d’Apple TV+ et de Disney+, aux États-Unis, d’autres nouveaux acteurs, dont HBO Max et Peacock débarquent.

Et dans le cadre de cette nouvelle guerre du streaming, Friends semble être l’une des séries les plus convoitées. En effet, même aujourd’hui, celle-ci jouit d’une très grande popularité et de ce fait, elle permet à la plateforme qui la diffuse de doper son audience.

Lorsque WarneMedia a décidé de lancer un concurrent de Netflix, baptisé HBO Max, l’entreprise a choisi de faire de Friends l’une de ses séries phares.

Sur le marché américain, Friends a donc quitté le catalogue de Netflix, sur lequel il était disponible durant des années, pour rejoindre celui de HBO Max.

Mais si vous pensez que Friends aurait intéressé tous les acteurs du streaming vidéo, vous vous trompez.

Apple, qui se focalise sur ses séries et films originaux, au lieu d’acheter les droits de diffusion de contenus d’autres entreprises, assure qu’il n’a jamais été intéressé par Friends pour son service Apple TV+.

Comme le rapporte le Los Angeles Times, durant une récente réunion avec des actionnaires, Tim Cook a expliqué pourquoi Apple TV+ n’était pas intéressé par cette série : bien que Tim Cook apprécie cette série, Apple se focalise sur ses propres créations originales, et ce n’est pas du tout dans la politique d’Apple TV+ de reprendre un contenu qui existait déjà.

En d’autres termes, Apple veut du contenu 100 % « original » sur Apple TV+.

Bientôt, Apple TV+ et Netflix devront faire face à Disney+ en Europe

En tout cas, Tim Cook fait son commentaire sur Friends et sur le catalogue d’Apple TV+ alors que l’un de ses concurrents aux États-Unis, Disney+, sera bientôt disponible dans de nouveaux pays européens, dont la France.

Pour rappel, le nouveau service de streaming de Disney sera disponible dans l’Hexagone à partir du 24 mars. Et en attendant, on sait déjà que certains abonnés de Canal+ (le partenaire de Disney en France) pourront profiter du catalogue de Disney+ gratuitement.

Sinon, d’autres services de streaming pourraient débarquer plus tard. HBO Max, par exemple, compte se lancer sur le marché européen en 2021.

Quant à Hulu, qui est aussi contrôlé par Disney, et qui est considéré comme l’un des principaux concurrents de Netflix aux USA, il n’exclurait pas, non plus, l’idée de s’attaquer au marché européen une fois que le déploiement de Disney+ sera finalisé.