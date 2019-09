Les acteurs sont partants pour continuer la série Gotham

La série Gotham a été forcée de faire ses adieux à Fox en avril dernier après une cinquième et dernière saison pour le moins réussie. Au fil des années, la série a réussi à se bâtir un vrai capital de fans grâce à une approche pour le moins inédite de l’univers de Batman. Sans atteindre les sommets auxquels le film Joker avec Joaquin Phoenix semble promis, on a aimé voir les aventures de Bullock, Gordon et les autres pendant plusieurs années. On aurait même eu envie que l’aventure dure un peu plus longtemps… Attention, on vous spoile un peu sur la série dans les prochains paragraphes.

Gotham pour une saison 6 ?

Au fil des années, la série Gotham a réussi à introduire les personnages majeurs, de Bruce Wayne à Alfred Pennyworth (un personnage de DC Comics qui a eu le droit depuis à sa propre série) mais aussi Le Pingouin, Catwoman, l’Homme-Mystère (le Riddler), FireFly, Poison Ivy ou encore le Joker. Pour ceux qui ne connaissaient pas forcément de façon détaillée l’univers de Batman, la série a permis de faire l’introduction de tous ces personnages iconiques que l’on a pu voir maturer au fil des saisons. Si la série se basait initialement sur James Gordon, le fameux détective qui aide ensuite Batman, on a pu voir aussi la naissance du Chevalier Noir.

La fin de la série, donnant un vrai rôle au Joker et à Batman pouvait donner l’impression d’avoir atteint son but. Mais, on aurait aussi apprécié de voir la direction que pouvaient prendre les personnages à ce moment-là. Or, certains acteurs ont pensé la même chose, notamment Donal Logue qui jouait Harvey Bullock. C’est ce qu’il a expliqué à l’occasion de Dragon Con à Atlanta.

Je pense que si les autres personnes avaient été impliquées, nous serions certainement prêts à le faire. Ce serait juste bizarre si tout le monde n’étai tpas là. Nous étions vraiment très proches et serons tellement. … Il serait difficile d’imaginer faire ce genre de choses sans Ben (ndlr : l’acteur qui incarne Gordon).

Mais cela ne devrait pas se produire. Notamment pour des questions de droits. Le nom « Batman » n’a jamais été prononcé, et « Joker » n’avait pas le droit d’être utilisé. Difficile de rêver d’une saison 6 dans ces conditions.