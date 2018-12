Les anneaux de Saturne disparaissent beaucoup plus vite que prévu

Saturne et ses anneaux emblématiques

C’est quelque chose que l’on a sans doute tous retenu de nos cours de science de primaire. A l’heure de faire la carte du système solaire, Saturne fait partie des planètes les plus faciles à identifier grâce à ses anneaux emblématiques. Ils sont très grands, très brillants et s’étendent à plus de 280.000 kilomètres de la planète. Bref, ils sont impossibles à manquer.

Oui mais voilà. Ils sont aussi condamnés. Saturne est en train de perdre ses anneaux. Ils ne disparaissent pas dans le vide intersidéral bien sûr mais ils pleuvent concrètement sur la planète. 10.000 kilos de pluie d’anneaux tombent sur Saturne chaque seconde. Une piscine olympique serait remplie en 30 minutes.

Que se passe-t-il ? Les anneaux sont composés de blocs de glace et de roche et ils sont soumis au bombardement constant des UV du soleil ou de petites météorites.

Plus que 100 millions d’années à vivre

Le phénomène est connu depuis 1980. A l’époque, la sonde Voyager détecte le phénomène et estime que la désintégration totale des anneaux prendra environ 300 millions d’années. Bref, une éternité.

Toutefois, les résultats de Cassini permettent d’obtenir un résultat très différent et plus sombre. Avant de plonger à la surface de Saturne en 2017, la sonde a permis de voir que la pluie d’anneaux était beaucoup plus forte que prévu. Résultat, les anneaux n’ont plus qu’une espérance de vie de 100 millions d’années. C’est toujours une éternité d’un point de vue humain, mais cela se rapproche tout de même très vite.

Si on peine à imaginer la planète sans ses anneaux, ceux-ci n’ont pourtant qu’entre 100 et 200 millions d’années. Autant dire que l’on devrait se considérer chanceux d’en profiter, puisque la planète est là depuis 4,5 milliards d’années. Pensez-y la prochaine fois que vous les verrez en image…

