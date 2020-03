Les caméras de l’Oppo Find X2 battent celles du Huawei Mate 30 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max

Si les caméras ont toujours été une partie importante pour un smartphone, la concurrence entre les constructeurs, dans ce domaine, pourrait devenir encore plus intéressante cette année.

Il y a un mois, Samsung a frappé fort en dévoilant le Galaxy S20 Ultra, équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels et capable de faire des zooms x100.

Mais si Samsung a déjà l’habitude de se démarquer grâce aux caméras de ses smartphones Galaxy, cette année, les constructeurs chinois Oppo et Xiaomi ont également décidé de faire de gros efforts.

Oppo et Xiaomi veulent faire partie des leaders de la photographie sur mobile

Il y a quatre semaines, en dévoilant le Mi 10 Pro en Chine, Xiaomi a également créé la surprise. Grâce à ses quatre caméras sur le dos, dont un capteur principal de 108 mégapixels et son SoC Snapdragon 865, le nouveau haut de gamme de Xiaomi se positionne au-dessus de l’excellent Huawei Mate 30 Pro (et l’iPhone 11 Pro) dans le classement de DXOMark (la référence dans l’industrie).

Et il y a quelques jours, Oppo a dégainé l’Oppo Find X2. Sur le classement de DXOMark, l’appareil a le même score de 124 points que le Mi 10 Pro, et se positionne donc aussi devant le Mate 30 Pro et l’iPhone 11 Pro.

Sur le dos de son nouveau smartphone haut de gamme, Oppo a placé trois caméras :

Un grand-angle : objectif f/1,7 ; capteur Sony IMX 689 de 48 Mpx 12-bit ; autofocus multidirectionnel tout pixel ; stabilisation optique

Un ultra grand-angle : objectif f/2,2 ; capteur de 48 Mpx

Un téléobjectif x5 : objectif f/3 ; capteur de 13 Mpx

Pour le moment, le Samsung Galaxy S20 Ultra n’est pas encore présent sur le tableau de DXOMark. De ce fait, on ignore encore quelle place le modèle ultra haut de gamme de Samsung va occuper.

Mais en tout cas, l’Oppo Find X2 et le Mi 10 Pro pourraient être d’excellentes alternatives aux haut de gamme de Samsung, Huawei ou Apple, pour les passionnés de photographie sur mobile.

La présentation mondiale du Mi 10 Pro se fera le 27 mars. Quant à l’Oppo Find X2, celui-ci sera disponible au mois de mai, et son prix sera de 1 199 euros.