Les cartes Pokémon sont désormais considérées comme un investissement rentable

On n’avait déjà aucun doute sur la rentabilité de la marque Pokémon. Après tout, en 2018, elle a généré pas moins de trois milliards de dollars de merchandising pour la Pokémon Company. Mais les joueurs peuvent aussi en profiter, notamment ceux qui collectionnent d’anciennes cartes à jouer. En décembre dernier, une vente aux enchères avait ainsi été organisée à Paris, avec certaines cartes atteignant des sommes rondelettes. De quoi en faire un investissement rentable désormais.

Investissez dans des cartes à jouer Pokémon et autres

Pour beaucoup de parents, voir leurs enfants acheter des cartes Pokémon, Magic The Gathering ou autres, peut parfois ressembler à une dépense inutile. Mais les spécialistes de l’investissement ont désormais une vision différente des choses. Certaines start-up se positionnent même sur ce dossier très particulier.

Ainsi, l’entreprise Mythic Market vient de lever 2 millions de dollars pour pouvoir offrir un espace de vente lié aux objets de collection. Pour 45 dollars vous pouvez désormais posséder une partie d’une carte Magic The Gathering qui en vaut 90 000. Ailleurs, ce sont des baskets, des albums ou des bandes dessinées qui rencontreront le succès, avec à chaque fois la même logique d’investissements fractionnés.

Si on peut y voir une lubie rétro, le système semble pourtant bien sérieux. Ainsi, les objets mis en vente de cette manière sont validés par la SEC, la commission américaine de la sécurité et des échanges. De quoi en faire des investissements qui pourraient en fait être moins risqués que de jouer de façon classique en Bourse. Un succès qui pourrait potentiellement vous inciter à ressortir vos vieilles cartes Pokémon et autres du grenier, de fouiller ce que vous ou votre enfant pouvez avoir laissé derrière vous. A vous de voir ensuite si vous préférez investir ou revendre directement…