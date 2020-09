Les Chroniques de Kane, une nouvelle oeuvre littéraire adaptée pour Netflix

Rick Riordan est un auteur prolifique et souvent acclamé par la critique. Une partie de son oeuvre a déjà été adaptée au cinéma, par la Fox, avec Percy Jackson. Des films qui ne lui plaisaient pas du tout comme il a eu l’occasion de le dire récemment. On sait aussi que cette saga est déjà dans les cartons pour une nouvelle adaptation en série du côté de Disney+. Mais Rick Riordan joue visiblement sur plusieurs tableaux. En effet, les Chroniques de Kane devraient être adaptées sur Netflix, sous la forme de films.

Les Chroniques de Kane, une trilogie de films ?

L’auteur a annoncé en effet que cette trilogie aurait désormais le droit à une adaptation en films. Sa trilogie basée sur la mythologie égyptienne, les Chroniques de Kane se développera donc sur Netflix. Il a expliqué dans une vidéo que le projet serait désormais en développement depuis un an. A priori, chacun des trois livres devrait avoir le droit à son propre film. Pour rappel, on suit dans ces livres Sadie et Carter Kane, des adolescents qui découvrent que les dieux et les magiciens égyptiens sont réels. En français, les trois livres se nomment respectivement : La Pyramide rouge, le Trône de Feu et l’Ombre du Serpent.

C’est assez surprenant de voir l’auteur diviser ainsi son oeuvre entre deux plateformes, à fortiori alors que ces livres se déroulent dans le même univers que Percy Jackson. Il y avait donc un véritable potentiel pour un crossover, mais on peut probablement tirer un train sur cette idée. Reste aussi à espérer que les films sur Netflix recevront un meilleur accueil du public et de la critique que les premières adaptations de la Fox. Cela ne devrait pas être si difficile que ça.