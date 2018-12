Les cinq meilleures séries de l’univers Marvel

Après vous avoir dévoilé les cinq pires séries Marvel selon nous hier, on va ce coup-ci voir à l’autre bout du classement, du côté de nos séries favorites. Encore une fois, il s’agit d’une liste non exhaustive et surtout personnelle. C’est donc normal (et même souhaitable !) si votre avis diffère.

5 – Agent Carter

C’est sans doute selon nous l’une des séries les plus sous-cotées de tout l’univers Marvel tout en étant le premier vrai programme de tout le MCU à se centrer sur un personnage féminin. Avec l’Agent Peggy Carter, on avait surtout le droit à une époque totalement différente et une série dotée d’une vraie identité. Dommage, les audiences n’étaient pas au rendez-vous.

4 – The Gifted

Dans l’univers pour l’instant très limité des séries X-Men, The Gifted arrive à peu près à tirer son épingle du jeu. Mais il va sans dire que c’est cette spécificité qui lui gagne sa place dans ce classement. Pour l’instant, la série est intéressante mais loin d’être le show incroyable auquel on pourrait s’attendre quand on mise sur le Hellfire Club. Mieux à venir ?

3 – The Punisher

C’était le petit dernier de Marvel chez Netflix. Après les Defenders, on trouvait donc une série solo pour Frank Castle. Un personnage torturé, incarné à la perfection par Jon Bernthal. La saison 2 qui arrive dans très peu de temps devrait finir de nous convaincre et peut-être faire monter la série dans le classement.

2 – Agents of S.H.I.E.L.D

C’était la série pour les lancer toutes. Un show qui s’appuie sur l’agent Coulson et quelques personnages secondaires. Si la saison 1 aurait pu signifier la fin du programme, l, la suite a réussi à en faire un programme convaincant et même attachant. On attend avec impatience la saison 6 pour l’été 2019.

1 – Daredevil

A tout seigneur, tout honneur. Matt Murdock mérite sans conteste la première place du classement pour trois saisons époustouflantes. Héros imparfait mais présent quand c’est nécessaire, Daredevil a constitué une pièce maîtresse pour Marvel. Dommage qu’il faille désormais tourner la page…