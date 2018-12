La saison 2 de The Punisher annoncée pour janvier

Le retour du anti-héros sur Netflix

Enfin une bonne nouvelle pour les héros Marvel chez Netflix. La saison 2 de The Punisher arrivera en janvier 2019 sur la plateforme de streaming vidéo. Bien sûr, sa diffusion ne faisait plus vraiment de mystères, c’est surtout une date qui manquait.

Dès le début d’année, les fans de John Bertal pourront donc retrouver leur anti-héros préféré pour une deuxième saison qui, on l’espère, prendra la suite d’une première de très bonne facture. Personnage plutôt badass et violent, The Punisher a toujours occupé une place à part dans l’univers des séries Marvel chez Netflix.

Les quelques images qui ont été diffusées permettent de voir que Frank Castle retrouvera son costume iconique et sa voiture mythique. On devrait donc s’attendre à une ambiance particulièrement sombre, un héros noir, loin de l’univers « bisounours »…

The Punisher, le super-survivant

Reste à savoir quelle sera l’ambition de cette seconde saison ? Installer une nouvelle génération de super-héros Marvel chez Netflix ? La majorité des Defenders (Iron Fist, Luke Cage et Daredevil) ont rangé les gaules. C’est l’arrêt de ce dernier qui s’est révélé le plus décevant honnêtement pour les fans après une très bonne troisième saison.

The Punisher va-t-il être annulé dans la foulée de sa diffusion ? C’est bien sûr ce que vont craindre beaucoup de fans. Pourtant, c’est sans doute la série qui a le moins de probabilités d’être reprise sur Disney+ à cause de sa grande violence. Un argument qui peut jouer en la faveur de la série Marvel. Autre possibilité, un arrêt complet. Enfin, il pourrait très bien arriver dans la phase 4, mais on lui souhaite quand même de survivre à une épreuve de plus..

Et pour vous garder impatients à souhait, on vous dévoile donc cette vidéo d’annonce de la saison 2. Attention les yeux !