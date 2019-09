Les contrôleurs de Google Assistant n’entendront votre voix que si vous acceptez

Les assistants numériques sont partout et dans les années à venir, ceux-ci occuperont une place toujours plus importante dans notre quotidien. Mais avec l’arrivée de ces nouvelles technologies, arrivent également de nouvelles préoccupations concernant la vie privée.

En effet, de nombreux articles ont révélé que dans certains cas, les utilisateurs de Siri ou Google Assistant peuvent être écoutés par des contrôleurs humains. Il ne s’agit pas d’espionnage, mais de processus utilisés par Apple et Google afin d’améliorer les performances de leurs assistants numériques.

Quoi qu’il en soit, face à un début de polémique, Apple et Google ont rapidement réagi. De son côté, la firme de Mountain View a suspendu le programme, afin de tenir compte des préoccupations du public.

Cette semaine, la firme présente officiellement ses excuses, tout en annonçant de nouvelles mesures pour plus de transparence.

« Nous avons récemment entendu des inquiétudes concernant notre processus dans lequel les experts en langues peuvent écouter et transcrire les données audio de Google Assistant pour améliorer la technologie de la parole dans différentes langues. Il est clair que nous n’avons pas respecté nos normes strictes pour vous aider à comprendre comment vos données sont utilisées, et nous nous en excusons », écrit Nino Tasca, Senior Product Manager de Google Assistant.

Vous n’êtes écouté par des humains que si vous le souhaitez

En plus de ces excuses, Google clarifie le fonctionnement de son processus d’amélioration de Google Assistant. D’après les explications de Nino Tasca, pour qu’un utilisateur participe au programme (Voice & Audio Activity ou VAA), il faudra que celui-ci accepte explicitement cela en activant la fonctionnalité.

Les paramètres de Google Assistant ont été mis à jour afin que cela soit plus explicite et pour que l’utilisateur comprenne toutes les implications. « Nous mettons à jour nos paramètres pour souligner que, lorsque vous activez VAA, les réviseurs humains peuvent écouter vos extraits audio pour améliorer la technologie de la parole. Si vous êtes un utilisateur existant, vous aurez la possibilité de réviser votre paramètre VAA et de confirmer votre préférence avant la reprise de tout processus de révision humaine », explique le responsable de Google.

Google va également proposer une fonctionnalité contre les déclenchements accidentels de Google Assistant.

Pour les utilisateurs qui acceptent d’entrer dans le processus d’amélioration de l’assistant, la firme proposera aussi de supprimer automatiquement toutes les données quelques mois après l’enregistrement de l’audio.