Les courses de voitures volantes électriques bientôt d’actualité ?

Si la Formule 1 a vu le jour dans les années 1950, le sport automobile tel qu’il existe aujourd’hui pourrait bien avoir droit à une nouvelle version plus technologique. C’est en tout cas ce que souhaite faire Alauda avec son appareil Airspeeder. Ce véhicule au design intriguant a tout d’une voiture de course futuriste, dont le fait qu’elle soit électrique… et volante.

Une voiture de course futuriste

Le projet n’est pas encore d’actualité, mais il pourrait bien avancer à grands pas grâce à une récente levée de fonds à sept chiffres, dont le montant précis n’a pas été communiqué. On sait toutefois que des acteurs comme DHL et la société financière EQUALS ont investi ainsi que les sociétés de capital-risque australiennes Saltwater Capital et Jelix Ventures.

Pour ce qui est de l’Airspeeder en lui-même, cette voiture volante bien particulière embarque une batterie qui lui offre une autonomie d’une quinzaine de minutes et qui peut être changée rapidement pendant la course. Le véhicule pèse environ 250 kilos et se déplace à une vitesse d’environ 200km/h entre 4 et 40 mètres du sol.

L’entreprise prévoyait de réaliser des tests habités au cours de l’année 2020, mais ceux-ci ont vraisemblablement été repoussés à plus tard à cause du coronavirus. Toutefois, des essais non habités sont actuellement en cours. Un prototype autonome de l’Airspeeder a également été lancé en 2019 à l’occasion du festival de vitesse de Goodwood qui se tient en Angleterre chaque année?

Andrea Gardiner, co-fondatrice de Jelix Ventures confie au sujet du fondateur d’Airspeeder et du projet : « Nous sommes impressionnés par le succès précoce de son parcours vers une commercialisation précoce grâce à la création d’une ligue de course de voitures volantes. Il existe un marché mondial évident pour Airspeeder et Alauda ».

De son côté, Pearson confirme, optimiste : « Rien ne fait avancer la technologie aussi vite que la concurrence. Les coureurs de F1 du début du 20e siècle possédaient un esprit de pionnier [que] nous mettons aujourd’hui à profit pour accélérer rapidement le progrès ». Affaire à suivre, mais le sport du futur aura certainement des arguments de poids pour nous divertir.