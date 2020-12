Les enceintes utilisant Google Assistant prennent enfin en charge Apple Music

Apple Music fait partie des rares applications d’Apple qui sont disponibles sur les plateformes de ses concurrents. Le service de streaming musical est en effet à la fois disponible sur iOS et sur Android.

En revanche, jusqu’à présent, Apple Music n’était prise en charge que par l’enceinte HomePod de la firme de Cupertino. Et pour écouter de la musique depuis cette application sur une enceinte comme le Nest Audio de Google, il fallait utiliser le Bluetooth.

Apple espérait peut-être que cela inciterait les utilisateurs d’Apple Music à acheter un HomePod à la place des enceintes des concurrents. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’Apple Music débarque enfin sur les enceintes utilisant Google Assistant.

Apple Music n’est plus réservé à l’enceinte HomePod

L’annonce a été faite par Google dans un billet de blog. Comme il le ferait avec d’autres services comme Spotify, l’utilisateur n’a qu’à lier son compte Apple Music sur l’application Google Home.

Une fois que ce lien a été fait, il sera possible de lancer une musique, une playlist ou un album sur les enceintes utilisant Google Assistant avec une simple requête vocale. Apple Music peut même être défini comme l’application de musique par défaut. Et grâce à cela, il ne sera même pas nécessaire de préciser l’application lors d’une requête vocale. Apple Music prend aussi en charge la fonctionnalité multi-room des enceintes de Google.

« À partir d’aujourd’hui, Apple Music se déploie sur les appareils compatibles avec l’Assistant Google, tel que Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Mini, et plus encore. Les abonnés Apple Music peuvent rechercher et lire des chansons (plus de 70 millions!), des albums et des listes de lecture, le tout sans publicité, simplement en utilisant leur voix », lit-on dans l’annonce de Google.

HomePod mini, le produit qui va changer la donne ?

Sinon, cette annonce permet d’illustrer la différence d’état d’esprit entre Apple et Google. Pendant longtemps, Apple Music n’était pas pris en charge par les enceintes de Google. De plus, sur l’HomePod, seul Apple Music était pris en charge par Siri, jusqu’à très récemment.

Google, de son côté, semble se réjouir que les utilisateurs de ses enceintes aient plus de choix pour le streaming musical. « Avec l’ajout d’Apple Music à notre gamme de streaming audio, vous avez encore plus de choix en matière de services de streaming musical. Quelle que soit l’occasion, nous avons la cabine de DJ couverte », indique la firme de Mountain View.

Actuellement, Google vend bien plus d’enceintes qu’Apple. Cependant, cette année, la firme de Cupertino pourrait améliorer ses ventes. En effet, celle-ci a dévoilé un nouveau produit, l’HomePod mini, qui est une version plus petite et surtout moins chère de l’HomePod. Outre cela, Apple propose de nouvelles fonctionnalités qui pourraient faire la différence.