Amazon Music VS Apple Music : comparatif et différences

Bibliothèque musicale d’Amazon Music et Apple Music

Notre comparatif entre Amazon Music et Apple Music commence nécessairement par un petit tour d’horizon rapide des deux services de streaming musicaux. Comme son nom l’indique, le premier a été lancé par le géant américain Amazon. Le nom complet de la plateforme que nous allons évoquer dans ce comparatif est d’ailleurs Amazon Music Unlimited. Il ne doit pas être confondu avec Prime Music : nous reviendrons aussi sur leurs différences pour éviter la confusion.

Amazon Music a fait son arrivée en France en 2017 et compte plus de 50 millions de titres, ce qui lui permet de rivaliser avec les grands du secteur. Pour sa part, Prime Music rassemble 2 millions de titres et s’adresse uniquement aux utilisateurs qui sont abonnés au service Prime. Ce dernier est gratuit.

Pour sa part, Apple Music est le service de streaming musical sur lequel la marque à la pomme mise depuis quelques années maintenant. Celui-ci compte 60 000 titres dans son catalogue. Le service a été présenté en 2015, date depuis laquelle il est disponible dans plus de 100 pays. Rappelons que la firme américaine a pour habitude de dévoiler un service ou un produit et de le rendre disponible dans une multitude de produits en même temps. Elle suit donc cette même stratégie avec son service de streaming musical. En juin 2019, la plateforme rassemblait 60 millions d’utilisateurs.

Design

Nous continuons notre comparatif entre Amazon Music et Apple Music avec le design des deux services qui proposent une application mobile et desktop.

De son côté, Amazon Music dispose d’une interface basée sur les couleurs affichées sur la plateforme marchande du géant américain. La colonne de gauche se dote donc de ce bleu foncé reconnaissable tandis que les titres, albums et autres sont mis en valeur par un fond blanc. Petite particularité sur l’application desktop, la barre de lecture est située en haut de l’écran, là où elle est située en bas chez les concurrents de l’américain.

Pour revenir sur la colonne de gauche, elle se divise en plusieurs catégories qui sont « Parcourir », « Récents » et « Ma musique ». Amazon Music fait également le lien direct avec le site de e-commerce, car un bouton permet d’y accéder en un seul clic.

L’interface est assez similaire sur mobile, mais on notera qu’Amazon Music met particulièrement en avant Amazon Alexa, son assistant vocal qui permet d’interagir avec le service via la voix. De son côté, Apple Music bénéficie toutefois de son assistant intelligent Siri.

De son coté, Apple Music conserve la signature de la marque en proposant, comme à son habitude, un design simple et épuré.

L’application mobile se prénomme simplement Music et se veut particulièrement épurée. Vous trouverez le menu en bas de l’écran, menu dans lequel il existe 5 options qui sont la bibliothèque, « Pour vous », « Explorer », Radio ainsi que la recherche. La barre de lecture s’affiche juste au-dessus du Menu.

Il en est de même pour l’application desktop d’Apple Music, qui embrasse aussi le choix de la sobriété et de la couleur blanche.

Fonctionnalités d’Amazon Music et Apple Music

Les playlists et les découvertes potentielles offertes par un service de streaming musical sont très importantes dans le choix de celui-ci. Pour ce qui est des playlists, il est évidemment possible d’en créer sur Amazon Music comme sur Apple Music, puis de les gérer, de modifier les noms et d’ajouter les titres de votre choix. On notera aussi que, contrairement à Spotify, aucun des deux services ne vous propose d’ajouter des titres similaires à ceux que vous avez déjà dans vos playlists respectives.

Mais comme la plateforme suédoise Spotify, Amazon Music et Apple Music vous offrent la possibilité de suivre et d’écouter des playlists basées sur votre humeur. Sur Apple Music, vous trouverez par exemple la catégorie « Bonne humeur », dans laquelle le service a regroupé des playlists comme « Hits douceur du moment » ou simplement « Bonne humeur ». Il en est de même sur la plateforme d’Amazon, sur laquelle vous retrouverez des listes similaires. Les deux services proposent aussi des playlists basées sur les hits du moment selon le genre ou le pays.

Apple Music met particulièrement en avant la radio, accessible directement depuis le menu placé en bas de l’écran sur l’application mobile. Vous avez donc accès aux radios traditionnelles comme France Info, RTL, Fun Radio et autres, mais aussi à de nombreuses émissions musicales. Pour sa part, Amazon met en avant Stations, des playlists illimités et basés sur vos propres écoutes.

On notera aussi qu’Apple Music vous permet d’afficher les paroles d’une chanson en un clic comme le fait Deezer. Il est aussi possible d’accéder à certains clips qui accompagnent votre titre préféré.

Découvrir

Comme nous l’indiquions plus haut, les recommandations musicales personnalisées sont aussi le nerf de la guerre dans un comparatif entre deux services comme Amazon Music et Apple Music.

Comme l’indiquent les noms des catégories sur Apple Music, « Pour vous » vous permettra d’accéder à des playlists et des albums basés sur ce que vous aimez. Pour ce faire, il suffit d’écouter des titres ou de sélectionner quelques genres et des artistes. Lors de votre inscription à la plateforme, vous pourrez choisir entre plusieurs genres pour donner au service quelques-unes de vos préférences.

Sur Amazon Music, le service personnalisera ses sélections selon vos goûts dans la catégorie Stations évoquée plus haut.

Mode hors-connexion et téléchargement

Notre comparatif Amazon Music et Apple se doit de prendre en compte la capacité à pouvoir profiter du service sans être connecté à Internet. Heureusement, les deux plateformes répondent à ce besoin. Celles-ci disposent d’un mode hors-connexion qui vous permet de télécharger les chansons en amont afin de pouvoir en profiter quand vous n’avez pas Internet, dans le métro ou l’avion par exemple, ce qui est très pratique.

Écosystème d’Amazon Music et Apple Music

Ce comparatif Amazon Music et Apple Music prend aussi en compte l’intégration des services à d’autres plateformes ou systèmes. Il est intéressant de comparer les deux, car chacun de ses services est issu d’un grand groupe, ce qui veut dire que tout l’écosystème a été réfléchi et pensé plus largement que l’application en tant que telle.

Pour ce qui est d’Apple, c’est comme pour le design, nous ne sommes pas surpris de retrouver une belle intégration à l’écosystème qui permet par exemple de coupler sa bibliothèque au service de streaming musical. Apple Music est donc disponible sur tous les appareils de la marque, c’est-à-dire les iPhone, les iPad, les Mac, les HomePod, les Apple Watch, Apple TV ou encore Car Play. On retrouvera aussi l’appareil sur les appareils Sonos, Android, Amazon Echo ainsi que le PC.

Amazon Music bénéficie également de l’écosystème de la firme américaine, ce qui se traduit par une compatibilité avec Amazon Alexa, son assistant vocal, Chromecast et AirPlay.

Abonnements et prix d’Amazon Music et Apple Music

Nous terminons (presque) notre comparatif entre les deux services avec les tarifs, autre point essentiel dans le choix d’un service de streaming musical.

Amazon Music coûte 9,99 euros par mois, mais passe à 99 euros par an pour les abonnés Prime (deux mois offerts). L’offre famille à 14,99 euros vous permet de profiter de six comptes distincts et de recommandations personnalisées. Les propriétaires d’un appareil Alexa auront droit à une belle remise car le prix passe alors à 3,99 euros par mois. Amazon offre un mois d’essai gratuit.

Apple Music propose aussi plusieurs offres. La formule classique revient à 9,99 euros par mois, contre 4,99 euros par mois pour les étudiants. L’offre famille est à 14,99 euros pour six utilisateurs. Vous profitez toutefois de trois mois offerts.

Les tarifs sont donc similaires pour les deux services et se calent sur ceux proposés par les autres services de streaming musicaux du marché.

Conclusion : choisir Amazon Music ou Apple Music ?

Notre comparatif Amazon Music versus Apple Music se termine donc par cette conclusion, qui mettra logiquement en valeur le fait que les deux services de streaming ont leurs avantages respectifs.

Amazon Music et Apple Music sont effectivement deux services issus de deux grosses entreprises de la tech, ce qui veut dire qu’ils sont particulièrement bien intégrés à leur écosystème. Nous vous conseillons toutefois de vous tourner vers Apple Music si vous disposez d’un ou de plusieurs appareils de la marque comme un iPhone, une Apple Watch ou un Mac, car c’est dans ces conditions que vous profiterez au mieux de la plateforme.

Et vous, quel service allez-vous choisir après avoir lu notre comparatif Amazon Music ou Apple Music ?

