Les États-Unis auraient autant recours à la vidéosurveillance que la Chine

Le gouvernement chinois a tranché. Désormais, tous les utilisateurs souhaitant acheter un nouveau téléphone doivent se soumettre à la reconnaissance faciale. Une nouvelle décision qui illustre la manière donc l’état chinois entend se servir des technologies pour garder le contrôle sur ses citoyens. L’Empire du milieu est aussi régulièrement cité parmi les pays les plus friands de vidéosurveillance.

Selon un rapport sorti récemment, il partage cette tendance avec un autre état qui est lui démocratique : les États-Unis. IHS Markit note ainsi que la Chine compte environ 349 millions de caméras de sécurité installées, contre 70 millions installées en Amérique. Sauf que rapporté au nombre d’habitants, le ratio est de 4,1 par personne en Chine et 4,6 par personne aux USA.

Des caméras sur l’espace public en Chine et dans l’espace privé aux USA

Interrogé par CBS, Oliver Philippou, l’auteur du rapport, précise : « Au cours des dernières années, la couverture du marché de la surveillance s’est fortement concentrée sur les déploiements massifs de caméras et de technologies d’intelligence artificielle en Chine. Ce qui suscite beaucoup moins d’attention, c’est le niveau élevé de pénétration des caméras de surveillance aux États-Unis. Avec les États-Unis presque à égalité avec la Chine en termes de pénétration des caméras, le futur débat sur la surveillance de masse concernera probablement autant l’Amérique que la Chine. »

En Chine, l’implantation des caméras cible avant tout les espaces publics et sont financés par le gouvernement. Aux États-Unis, c’est plutôt le secteur privé qui en installe et on en retrouve donc dans les zones commerciales telles que les hôtels, les restaurants ou les bureaux. Le rapport prédit par ailleurs qu’il y aura 1 milliard de caméras installées dans le monde d’ici 2025. De quoi nourrir un débat enflammé entre les tenants et les opposants à ce type de technologie.

On peut aussi noter que la France compte un nombre assez élevé de caméras de vidéosurveillance avec 1,6 million réparti sur l’ensemble du territoire. Cela représente un ratio de 2,46 caméras pour 100 habitants.