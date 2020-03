Les États-Unis songent à durcir l’embargo afin d’impacter encore plus Huawei

Huawei vient tout juste de présenter ses P40, P40 Pro et Pro+, et le monde du smartphone est ravi de voir débarquer de tels produits, malheureusement privés des services Google. Comme ce fut déjà le cas pour le Mate 30, c’est l’embargo américain qui empêche Huawei d’utiliser le Play Store.

Cet embargo détruit petit à petit l’attrait des occidentaux pour les smartphones Huawei malgré leurs grandes qualités technologiques. Et d’après Reuters, l’embargo américain pourrait devenir encore plus sévère. En effet, le média britannique révèle que le gouvernement Trump se serait mis d’accord pour mettre encore de bâtons dans les roues du géant chinois, en perturbant l’approvisionnement de Huawei auprès de ses fournisseurs.

Pour faire simple, cette réglementation a pour objectif d’empêcher toutes entreprises qui utilisent des matériaux américains de continuer de dealer avec Huawei. Pour ce faire, il faut que la Maison-Blanche accorde une licence spéciale. Reuters cite principalement la société TSMC qui fabrique les puces maison Kirin utilisées par Huawei.

Doug Jacobson, avocat spécialisé dans le commerce explique : « Cela va avoir un impact bien plus négatif sur les entreprises américaines que sur Huawei, car Huawei va développer sa propre chaîne d’approvisionnement. En fin de compte, Huawei trouvera des alternatives ».

Décidément, les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas au beau fixe et continuent de se dégrader de jour en jour. Ces conflits autour de la firme Huawei durent maintenant depuis plusieurs mois, mais d’autres sujets perturbent également la bonne entente des deux pays, à l’image du COVID-19. On se souvient que Donald Trump avait clairement qualifié ce virus de « virus chinois », ce qui n’avait pas du tout plu à Pékin.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020