Les extensions de stockage Seagate pour Xbox Series X et Xbox Series S (déjà) en baisse de prix

Les cartes d’extensions Seagate pour Xbox Series X et Xbox Series S ont été annoncé en septembre 2020 juste après le lancement des précommandes. Une véritable douche froide pour les joueurs avec des prix affichés très salés. En effet, les cartes étaient proposées au tarif de 269,99€ avec seulement un modèle de cartes de 1To.

Avec cette extension, il est possible d’étendre la capacité de stockage des consoles de 1To supplémentaire, ce qui offrait près de 1,8To d’espace libre pour les Xbox Series X et environ 1,3To d’espace libre pour les Xbox Series S. Mais voilà, avec ce tarif, les joueurs qui ont choisi la Series X se retrouvent avec une note totale de 769,99€. Tandis que les joueurs sur Series S se retrouvent avec une note à 569,99€. Un comble en voyant que la carte Seagate revenait pratiquement aussi chère que la console en elle même.

Véritable abus sur le prix ? Ou échec commercial ? Moins d’un moins après la sortie des deux machines, Seagate baisse déjà le prix des cartes pour les rendre (un peu) plus accessibles.

Acheter la Carte Seagate 1TO pour Xbox Series X/S

Une première réduction de 20€ sur les extensions Seagate pour Xbox Series X/S

C’est bien la seule manière d’étendre le stockage de vos consoles. Ces cartes officielles seront les seules possibilités d’étendre proprement le stockage SSD de votre Xbox Series X ou de votre Xbox Series S et elles sont au prix fort. Devant la gronde des joueurs, Microsoft et Seagate font « un effort » et baissent les prix de 20€ pour proposer l’extension de 1TO à 249,99€.

Un prix qui est d’ores et déjà appliqué et disponible chez les principaux revendeurs ou bien encore sur le Microsoft Store. Nous espérons cependant que d’autres baisses de prix seront prévues dans les prochaines semaines où qu’un second modèle à 500Go sera proposé permettant de rendre cet achat plus abordable.

En attendant, vous pouvez toujours étendre la capacité de vos consoles via un disque dur externe en USB pour y installer vos anciens jeux Xbox, Xbox 360 ou Xbox One. Mais il y a un risque pour que les performances en jeu puissent être moins efficaces que via l’utilisation du SSD ou de ces cartes Seagate.

