Xbox Series S|X : le module de stockage Seagate NVMe 1 To au prix de 199 dollars ?

Le 10 novembre prochain, Microsoft va lancer en boutiques sa nouvelle génération de Xbox, avec d’un côté la surpuissante Xbox Series X, et de l’autre, une Xbox Series S plus abordable, mais moins puissante et dénuée du moindre lecteur de disques. Si la première embarque un SSD de 1 To, la seconde est livrée avec un espace de stockage de 512 Go seulement…

La carte mémoire du futur des Xbox au tarif de 200 dollars

En effet, à une époque où certains jeux peuvent afficher 80, 100 voire plus de 120 Go sur la balance, proposer une console « All Digital » avec seulement 512 Go de stockage parait assez étonnant, d’autant plus pour une machine qui mise beaucoup (trop ?) sur l’offre Xbox Game Pass. Pas de panique toutefois, puisque Seagate va proposer un module de 1 To, pour augmenter la capacité de stockage de la nouvelle Xbox, sans perdre en performances.

Toutefois, il faudra visiblement accepter de débourser environ 200€ pour mettre la main sur cette « carte mémoire du futur », à insérer à l’arrière de la console. En effet, Smyths Toys a listé le précieux accessoire au prix de 159£, soit environ 200$. Rappelons que la Xbox Series S est affichée à 299€. Il faudra donc accepter de débourser deux tiers du prix de la console, pour lui adjoindre 1 To de stockage supplémentaire…

Alors bien sûr, rien n’oblige l’utilisateur à opter pour le module Seagate NVMe de 1 To, puisque les supports de stockage externes en USB 3.2 sont pris en charge par la console, que l’on soit sur un bon vieux disque dur ou un SSD. Toutefois, il faudra alors accepter de faire l’impasse sur les avantages de la technologie propre aux nouvelles Xbox Series S / X en matière d’utilisation du stockage.

Les nouvelles Xbox arrivent le 10 novembre prochain en boutiques, et nous vous proposerons évidemment sur Presse-citron un compte-rendu complet concernant la « next gen » selon Microsoft.