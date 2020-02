Les Galaxy S20 sont certifiés pour un nouveau type de recharge rapide

À défaut de proposer des batteries capables de stocker plus d’énergie, sans prendre plus de place, les fabricants de smartphones se sont focalisés sur la recharge rapide. Et certaines marques excellent dans ce domaine, comme OPPO, dont la recharge SuperVOOC 2.0 est capable de charger une batterie de 4 000 mAh en 30 minutes.

Mais le problème avec la recharge rapide, actuellement, c’est qu’il est nécessaire d’utiliser le bon adaptateur pour en profiter. En effet, pour que la batterie puisse être chargée correctement, l’adaptateur doit fournir un voltage et un courant précis, correspondant aux caractéristiques du smartphone. Et ce dernier doit être en mesure de communiquer ses besoins à l’adaptateur.

Une certification qui permettra d’avoir une meilleure interopérabilité pour la recharge rapide

La bonne nouvelle, c’est que grâce aux spécifications USB Power Delivery (USB PD) 3.0 mises en place par l’USB-IF (l’organisation qui gère les normes de l’USB), on devrait avoir une meilleure interopérabilité entre chargeurs et smartphones, pour la recharge rapide.

Et cette semaine, l’USB-IF annonce les premiers smartphones qui sont certifiés pour USB PD 3.0 (le statut « Certified USB Fast Charger »). Il s’agit des nouveaux appareils haut de gamme de Samsung, le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra.

Cela signifie qu’un utilisateur de l’un de ces smartphones pourra profiter de la recharge rapide sur son appareil, lorsque celui-ci est connecté à un adaptateur tiers qui est également certifié.

Le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus prennent en charge la recharge rapide 25W, tandis que le S20 Ultra prend en charge la recharge à 45W. D’après The Verge, le Galaxy Note 10 Plus suivrait également les spécifications, mais n’est pas certifié.

Maintenant, l’idéal serait que toute l’industrie du smartphone adopte les spécifications de l’USB-IF pour que l’on puisse charger de manière optimale le smartphone d’une marque avec un adaptateur fourni par une autre marque.

Cette interopérabilité est le principal intérêt de la certification. « L’Initiative de chargeur USB certifié vise à accroître la réutilisabilité et le partage des chargeurs sur tous les appareils USB Type-C conformes, à réduire les déchets électroniques dans les décharges et à fournir une solution de charge fiable et facile à utiliser pour les consommateurs », explique l’USB-IF.

Étant donné l’importante part de marché de Samsung, le fait que le géant coréen adopte l’USB PD 3.0 devrait encourager les fabricants d’adaptateurs tiers à adopter, à leurs tours, cette certification. Et d’autres constructeurs devraient emboiter le pas.