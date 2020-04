Project xCloud : les inscriptions sont ouvertes en France !

Le Project xCloud en test en France !

Quelques mois après avoir lancé son service de streaming (Xbox Console Streaming), Microsoft ouvre aujourd’hui les inscriptions, en France, de son service Project xCloud. Rappelons que ce dernier devrait arriver en Europe, en phase finale, dans le courant de cette année 2020, mais que certains heureux élus vont pouvoir tester le service en avant-première.

Du côté de chez Microsoft, on explique ainsi : « Nous ouvrons aujourd’hui les inscriptions pour profiter du service en avant-première, cependant, le service ne sera lancé que quand nous jugerons qu’il est raisonnable de le faire, au vu du contexte actuel. »

En plus de la France, ce sont dix autres pays qui vont pouvoir rejoindre le programme de test. Dans chaque pays, un nombre limité de joueuses et de joueurs pourront rejoindre le programme dans un premier temps, et au fil du temps, Microsoft augmentera progressivement ce nombre. Pour le géant américain, il s’agit également « de préserver le réseau » en cette période de confinement.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Project xCloud est une technologie de jeu en streaming qui permet de profiter de jeux normalement dédiée à une console de jeu sur un téléphone ou une tablette Android grâce au cloud. En d’autres termes, via Project xCloud, on pourra bientôt jouer à Forza Horizon 4, à Gears of War 5 ou encore à Halo sur un smartphone, via la magie du « cloud gaming« .

Ceux qui souhaitent rejoindre le Project xCloud peuvent dès à présent se faire connaitre à cette adresse. Outre son service de jeux en streaming, rappelons que cette année 2020 sera marquée pour Microsoft par le lancement de sa toute nouvelle Xbox Series X, qui devrait être disponible en fin d’année.