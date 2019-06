Les jeux sur mobile continuent d’occuper notre temps et notre argent

On vous expliquait hier que PUBG est désormais devenu le jeu mobile le plus populaire et surtout le plus rentable au monde. Un véritable succès d’audience qu’ils sont nombreux à vouloir imiter comme le montre le succès par exemple très rapide de Game for Peace. Surtout, ces succès ne représentent que la surface d’un phénomène à l’ampleur pour l’instant non démentie.

74% des dépenses pour le jeu mobile

La dernière étude dévoilée par App Annie à l’occasion de l’E3 permet de saisir à quel point exactement le jeu mobile occupe notre temps sur nos périphériques. D’un point de vue temporel, cela ne représente « que » 10% de notre temps sur les applications. Un pourcentage qui a toutefois la particularité de rester stable alors même que notre temps moyen sur les applications a augmenté de 50% sur les deux dernières années.

Ce sont toutefois les réseaux sociaux qui dominent le classement, sans trop de surpris avec 50% de notre attention, devant les players vidéo (15%).

Selon l’étude en France, les utilisateurs ont un peu plus de 8 jeux installés sur leurs appareils en moyenne mais en utilisent 4 par mois. Les gamers ont désormais des âges plus variés pour le jeu mobile. On parle de 21% qui ont de 16 à 24 ans et 79% pour le reste.

En 2018, 1,6 million de jeux ont été lancés sur Android et 1,1 million sur iOS. Sur Android (chiffres non disponibles chez Apple), 74% des dépenses mobiles se font sur des jeux à travers des achats in-app. Mais Google Play ne représente que 36% des dépenses contre 64% sur iOS.

Le type de jeu mobile qui marche le mieux ? Les courses qui grandissent 7,9 fois plus vite que le reste du marché devant les jeux d’aventure dont la croissance est cinq fois supérieure à celle du reste du marché.

Les prochains tendances ? La réalité augmentée avec notamment le jeu Harry Potter dont le succès sera similaire à celui de Pokémon Go selon App Annie. Affaire à suivre !