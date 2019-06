Les manettes PS4 et Xbox One bientôt compatibles sur l’Apple TV

C’est lors de sa keynote WWDC 2019 hier soir qu’Apple a annoncé pas mal de choses concernant les nouveautés à venir de la firme à la pomme, dont quelques nouveautés pour la partie gaming. En effet, en mars dernier, Apple a annoncé son entrée dans l’industrie du jeu vidéo avec Apple Arcade. Un projet à quelque 500 millions de dollars. Pour pouvoir permettre aux joueurs une expérience optimale, Apple vient d’annoncer que les manettes PS4 et Xbox One seront compatibles nativement à l’Apple TV.

L’Apple TV se met à la PS4 et la Xbox One

Pour ceux qui ne le savent pas, oui, il est bien possible de jouer à des jeux vidéo depuis son Apple TV. Le problème, c’est qu’il faut en général jouer avec la télécommande fournie avec l’offre et autant vous dire que ce n’est pas très pratique. Mais ce temps est bientôt révolu ! En effet, lors de sa keynote, Apple vient d’annoncer que les manettes PS4 et les manettes Xbox One seront bientôt compatibles nativement avec tvOs !

Attention tout de même pour les joueurs Xbox, Apple précise que ce sont les manettes de Xbox One S et Xbox One X qui seront compatibles ! Les manettes des premières générations de Xbox One (2013) ne le seront pas, car la qualité du Bluetooth est de moins bonne qualité.

Ainsi, il sera possible de jouer à de nombreux jeux comme Real Racing 3 (gratuit), AG Drive (3,99€), ou encore Oceanhorn (5,99€) avec vos manettes PS4/Xbox One. Apple précise également que les jeux d’Apple Arcade seront aussi compatibles ! Ainsi, d’ici les prochains mois, il sera possible à une centaine de jeux en exclusivité sur Apple TV grâce à Apple Arcade avec aucune publicité et aucun achat intégrés dans son service d’abonnement qui est attendu pour l’automne 2019.

Rappelons également qu’Apple a investi plus de 500 millions de dollars dans le projet ! Cet argent servira à soutenir les éditeurs et les développeurs pour des créations originales et surtout en exclusivité sur le service Apple Arcade. Le service sera disponible dans plus de 150 pays dans le monde ! Selon Apple, « Les jeux Apple Arcade redéfiniront l’univers du gaming sur des critères d’originalité, de qualité, de créativité, de fun et d’attractivité pour les joueurs de tous âges ».