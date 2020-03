Les nouvelles mesures de Twitter pour lutter contre le coronavirus

Dès lors des débuts de l’épidémie de coronavirus, Twitter et d’autres plateformes sociales avaient fait savoir qu’elles mettraient en place de nouvelles règles pour éviter les fausses informations. Compte tenu de l’ampleur que prend la propagation du virus, le réseau social à l’oiseau bleu a annoncé de nouvelles directives.

Éviter tous les messages qui contribueraient à la propagation du coronavirus

Tous les messages partagés sur Twitter qui pourraient contribuer à la propagation du coronavirus seront supprimés. Autant dire que la mesure est assez large et beaucoup plus complète que ce que le réseau social avait annoncé jusqu’ici. Dans sa politique de confidentialité, le réseau social évoque désormais l’interdiction des messages faisant la promotion « des traitements, des précautions et des techniques de diagnostic faux ou inefficaces ».

Un utilisateur qui assure que la distanciation sociale n’est pas utile, par exemple, verra son message supprimé. Il en sera de même pour les théories du complot sur le coronavirus ou sur les théories faussement médicales portant sur la façon de soigner le virus. Dans plusieurs pays, de fausses informations ont circulé à ce sujet, si bien que le gouvernement français a été obligé de préciser que, non, la cocaïne n’était pas efficace contre le coronavirus.

Pour rendre la mesure concrète, Twitter explique à TechCrunch qu’il se basera sur le contexte dû à l’historique des comptes en question. Si un tweet violant la nouvelle règle est repéré, la plateforme exigera de son auteur qu’il le retire. Avant qu’il ne soit supprimé, il sera visible uniquement par le propriétaire du compte.

Avant d’annoncer cette mesure, Twitter s’était déjà attaqué aux fausses informations en ciblant plusieurs comptes influents. En effet, le réseau de Jack Dorsey a supprimé des messages de John McAfee ou David Clarke après que ceux-ci aient conseillé aux gens de sortir dans la rue ou indiqué que le coronavirus était moins dangereux que la grippe.