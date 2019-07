Les passagers de ce vol Southwest Airlines ont tous reçu en cadeau… une Nintendo Switch !

Un partenariat Southwest Airlines / Nintendo

Alors que Nintendo a tout récemment officialisé la disponibilité le 20 septembre d’une Switch Lite, le géant nippon a également surpris récemment les passagers d’un vol Southwest Airlines, au départ de Dallas, en direction de San Diego (où se déroule la ComicCon). En effet, tous les passagers ont eu la bonne surprise de recevoir un cadeau assez spécial… une Nintendo Switch !

Avant même le décollage, certains passagers ont remarqué la présence de divers membres du personnel, parés d’un t-shirt Super Mario Maker 2. Un concours permettait également à quelques volontaires de participer à un niveau « Southwest Super Sky Challenge« , avec la possibilité pour le grand gagnant de remporter une carte cadeau de 500 dollars. Une fois à bord, tous les passagers ont néanmoins reçu un dépliant, vantant à la fois les mérites de la Nintendo Switch, mais aussi du dernier jeu estampillé Mario. Mieux encore, le dépliant donnait droit à une console, ainsi qu’au jeu Super Mario Maker 2.

Des Nintendo Switch pour tous les passagers !

A l’atterrissage, à San Diego, chaque passager a donc pu récupérer un précieux sac Nintendo, contenant la console (en version Neon) ainsi qu’une copie du jeu. Une excellente opération signée Nintendo / Southwest Airlines, qui change un peu des habituels snacks « salés ou sucrés » que l’on sert en général dans les avions. A noter que, pour des raisons évidentes de sécurité, Nintendo n’a pas stocké les Nintendo Switch directement dans l’avion, mais les consoles ont été distribuées à la descente de ce dernier.

A noter toutefois, que l’avion en question était « étrangement » rempli de youtubeurs, d’influenceurs, de streamers et autres journalistes jeux vidéo, lesquels se sont évidemment empressés de partager leur bonheur sur les réseaux sociaux… Bref, un joli coup de com’ de la part de Nintendo.

Pour la petite histoire, les Nintendo Switch qui ont été distribuées sont des modèles « standard », et non pas le nouveau modèle tout récemment annoncé par le géant nippon. Rappelons que ce dernier sera disponible en septembre, et qu’il permettra notamment de profiter d’une plus grande autonomie, grâce à une optimisation des composants internes de la machine.