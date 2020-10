Les PlayStation 4 et Xbox One continuent de battre des records avant la next-gen

Les consoles next-gen arrivent, il ne reste plus que quelques semaines à attendre. Sony a prévu de sortir sa PlayStation 5 le 19 novembre prochain, tandis que Microsoft mettra en vente ses toutes nouvelles Xbox aux alentours du 10 novembre. À la rédaction, nos experts jeux vidéo ont eu la chance de pouvoir tester en avant-première la PlayStation 5, ainsi que les Xbox Series X et S. Leurs tests sont déjà en ligne.

Microsoft rattrape l’avance de Sony.

Du côté de chez Sony comme chez Microsoft, tout va bien. Les consoles sont prêtes à être expédiées, une nouvelle ère s’ouvrira à la mi-novembre, et les deux sociétés continuent de réaliser d’excellents chiffres d’affaires. On pourrait croire les clients préparent leurs portes monnaies pour les consoles next-gen, mais en réalité ce n’est pas le cas. PlayStation et Xbox viennent de publier leurs résultats pour ce dernier trimestre en date, et surprise, ils sont très positifs.

Microsoft avec sa division Xbox affiche une croissance de 22%, avec un chiffre d’affaires qui atteint 3 milliards de dollars et signe au passage un nouveau record. Sony et sa PlayStation font encore mieux. Le chiffre d’affaires de PlayStation est de 4 milliards de dollars, soit une hausse de 11%, avec presque 800 millions de bénéfice ce qui représente une croissance de 61%. Avec un tel trimestre, Sony vise désormais un chiffre d’affaires global de 21,1 milliards de dollars pour cette année, rien qu’avec PlayStation.

Le plus surprenant reste la remontée de Microsoft qui recolle pratiquement à Sony concernant le chiffre d’affaires. Un tel engouement promet un départ sur les chapeaux de roue pour ces consoles next-gen tant attendues. Microsoft comme Sony ont prévenu leurs utilisateurs, tout le monde n’aura pas la chance d’avoir une console le jour de la sortie. De fortes ruptures de stock sont à prévoir. Sans parler du confinement tout juste annoncé qui va pousser de nouveaux clients à s’offrir une console pour tuer le temps.