Xbox Series X|S : on a testé la (nouvelle) meilleure manette du monde (selon Microsoft)

Disponible à la rédaction de Presse-citron depuis quelques jours maintenant, la Xbox Series X est évidemment arrivée accompagnée de sa précieuse (nouvelle) manette. Une manette qui reprend les grandes lignes de la manette Xbox One, souvent considérée (sans doute à raison) comme la meilleure manette jamais conçue. Rappelons en effet qu’après avoir choqué le monde entier avec le pad Duke de la première Xbox, Microsoft n’a cessé de peaufiner son contrôleur de jeu, avec le Pad S d’abord, puis la manette Xbox 360, avant l’aboutissement ultime et la manette Xbox One.

La « nouvelle » manette Xbox entre nos mains !

Au premier coup d’œil, difficile de différencier réellement la « nouvelle » manette Xbox de la génération Xbox One. Visuellement l’œil a tendance à s’arrêter sur le tout nouveau bouton « Share », absent de la génération Xbox One, et qui permettra de réaliser une capture d’écran (via un appui bref) ou bien d’enregistrer une capture vidéo (via un appui prolongé).

Bien sûr, la manette Xbox Series X se distingue également par une nouvelle croix directionnelle, inspirée directement du pad Elite et un côté globalement plus épuré, avec en prime une finition entièrement mate.

Une fois en mains, la nouvelle manette Xbox Series X se fait plus compacte, mais cette dernière profite également d’une meilleure répartition générale du poids, avec une manette qui tient très naturellement dans les mains. A cela s’ajoutent divers grips, sur les sticks analogiques, mais aussi à l’arrière du pad, ces derniers étant autrement plus marqués que sur les manettes Xbox One (de seconde génération). Microsoft a également tenu à ajouter du grip sur les boutons RB et LB, ainsi que sur les gâchettes. Si visuellement, le grip est bien là, au toucher, ce dernier se fait relativement discret.

Qui plus est, l’autre excellent changement apporté par cette nouvelle manette concerne son côté 100% mat. En effet, exit les touches glossy (et glissantes) notamment au niveau des boutons de la tranche et des gâchettes, et place à une manette qui tombe dans les mains de manière ultra naturelle, avec des boutons désormais mats et très agréables au toucher (et qui ne glissent pas).

Certes, le côté plus « épuré » en gênera peut-être un ou deux, mais force est d’admettre qu’en termes d’ergonomie, Microsoft est parvenu une nouvelle fois à atteindre un nouveau niveau d’excellence.

Une nouvelle manette qui CLIC CLIC CLIC !

Si nous reviendrons très bientôt sur les possibilités offertes par le nouveau bouton « Share », beaucoup s’interrogent (à juste titre) sur le comportement de cette nouvelle croix directionnelle. Exit la croix à quatre directions en finition glossy, et place à une croix directionnelle qui inclut également les diagonales.

Au toucher, la nouvelle finition mate est très (très) agréable, mais à l’oreille, cela se traduit par un « clic » très audible, à chaque direction. Un « clic » que l’on retrouve aussi sur les boutons LB et RB, sans oublier les boutons de jeu principaux.

La manette Xbox One n’était déjà pas un modèle de discrétion pour toutes celles et tous ceux qui, le soir venu, se lançait dans une petite partie en priant le dieu Sommeil Profond de ne pas réveiller la maisonnée. Mais avec sa nouvelle manette, Microsoft risque de semer encore davantage le trouble chez tous ceux qui ne supportent pas d’entendre les « clic clic » incessants émanant du contrôleur de jeu de leur moitié.

La manette Xbox Series X, en plus de procurer (comme la console) une vraie impression de robustesse et de fiabilité, s’avère très précise, très agréable à manipuler, mais elle est également très bruyante. Joueurs nocturnes, vous voilà prévenus.

Malgré toute la modernité de la Xbox Series X, Microsoft a décidé d’opter (comme c’était déjà le cas sur Xbox 360) pour une alimentation à base de piles (2 piles AA fournies). Comme c’est le cas depuis fin 2005, Microsoft propose un kit « Play’n Charge » pour tous ceux qui voudraient équiper leur manette d’une batterie rechargeable. Dès lors, on profite d’une batterie (amovible) que l’on peut recharger via le nouveau port USB Type-C de la manette.

Un choix qui fera (forcément) débat, et si certains critiquent le côté archaïque (et pas très « écolo friendly ») des piles en 2020, d’autres estiment que ce choix permet au joueur de changer rapidement les piles ou la batterie de sa manette, contrairement à la future DualSense de la PS5 ou au joy-con de la Nintendo Switch. Et pour répondre à la question que vous vous posez, oui, la batterie qui anime votre manette Xbox One sera compatible avec cette nouvelle manette Xbox.

La nouvelle manette Xbox… la meilleure manette du monde ?

En définitive, et en attendant évidemment notre avis complet concernant l’autre manette de cette fin d’année à savoir la DualSense de la PS5, cette nouvelle manette Xbox est le pad le plus abouti qui a pu arriver entre nos mains jusqu’à présent.

Un peu plus compacte que la manette Xbox One, avec des boutons LB/RB et des gâchettes subtilement corrigés, sans oublier une toute nouvelle croix directionnelle et un grip plus marqué, la nouvelle manette des Xbox Series X|S sera un compagnon de jeu idéal, avec en prime une meilleure répartition générale du poids, pour une ergonomie juste impeccable.

Le seul petit bémol, c’est que pour le côté « surprenant », il faudra repasser, car malgré ses ajustements, la manette reprend l’essentiel des (excellents) ingrédients utilisés par Microsoft avec sa Xbox One.