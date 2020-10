Les précommandes de l’iPad Air 4 sont ouvertes, où l’acheter au meilleur prix ?

Lors de son Keynote de septembre, Apple a présenté un tout nouvel iPad Air 4. Annoncé en parallèle de l’iPad 8, il se démarque par sa surpuissance et son tout nouveau design. Et il devient surtout une alternative ultra crédible à l’iPad Pro.

Vous êtes intéressés par la précommande d’un iPad Air 4 pour son lancement ? Suivez le guide, pour être sûr de le recevoir le jour de sa sortie.

Cet iPad Air 4 se place sur un tout nouveau segment. Il est bien moins cher que l’iPad Pro (689€ vs 899€) et n’a rien à lui envier sur la plupart des caractéristiques techniques.

iPad Air 4 : un vent de fraîcheur

Ce nouvel iPad Air 4 n’était pas vraiment attendu chez Apple. C’est l’un des produits les plus intéressants sortis cette année, et son potentiel est immense. L’iPad 8 fait pâle figure à ses côtés.

Un tout nouveau design

Tout change sur cet iPad Air 4 disponibles en précommande aujourd’hui. Son écran passe à 10,9 pouces, et il propose une dalle Liquid Retina pour la première fois. Il reprend les bordures symétriques de l’iPad Pro. L’écran sera donc bien plus important, alors que le format reste compact.

Autre nouveauté majeure de l’iPad Air 4, c’est le retrait du bouton Home et son capteur Touch ID. Ce dernier vient maintenant prendre place sur le bouton supérieur, pour gagner de la place sur la face avant. Vous pouvez acheter un iPad Air 4 en argent, gris sidéral, or rose, vert ou bleu ciel.

Il propose un encombrement moyen, avec ses 24,7cm de hauteur, 17,8 de largeur et ses 6,1mm d’épaisseur. Son poids est quant à lui de 458 grammes.

La puce A14 Bionic pour la première fois

Si cet iPad Air 4 sort le même jour que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, il a été le premier appareil présenté à embarquer la puce A14 Bionic. Cette dernière est la plus puissante du marché, et si vous achetez l’iPad Air 4, vous avez l’assurance d’une machine ultra puissante et durable.

Les mêmes accessoires que l’iPad Pro

Autre bonne nouvelle avec la sortie de cet iPad Air 4, les accessoires de l’iPad Pro sont compatibles avec la tablette. Vous pourrez donc utiliser un Apple Pencil de 2e génération, le clavier Magic Keyboard, et tous les accessoires tiers.

Au niveau photo, cet iPad Air 4 embarque un capteur grand-angle de 12 Mpx avec une ouverture de f/1.8, capable de filmer en 4K à 60 i/s. À l’avant, le capteur s’améliore avec une ouverture f/2.0 et ses 7 Mpx. Apple sait que la visio est une utilisation majeure de sa tablette.

Toutes ces nouveautés font de l’iPad Air 4 un outil parfait que vous soyez un créatif, un consommateur de contenu ou un gamer. Les avantages de l’iPad Pro ne sont plus très nombreux, sachant qu’il utilise une puce moins puissante.

Le prix de l’iPad Air 4 en fait une machine très intéressante, voici où le précommander.

Quel prix pour l’iPad Air 4 ?

Dans cette dernière partie, nous allons voir où acheter l’iPad Air 4 au meilleur prix. Comme nous sommes en période de précommande à partir de ce 16 octobre, les prix ne varient pas immédiatement. Les premières livraisons auront lieu le vendredi 23 octobre. Comme pour chaque modèle, les marchands le proposent à l’achat. Dans ce tableau, vous pouvez découvrir les meilleurs prix pour l’iPad Air 4 avec 64 Go de stockage :

Le meilleur prix pour l’iPhone 12 64 Go est de 669,00 €. Le modèle d’iPad Air 4 avec 256 Go de stockage est quant à lui vendu 839 euros.

Comme nous sommes en phase de précommande de l’iPad Air 4, aucune réduction n’est encore disponible chez les différents vendeurs. Mais nos tableaux s’actualisent en permanence, pour ne pas vous faire rater une baisse de prix sur l’iPad Air 4.