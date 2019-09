Les premières caractéristiques de l’iPhone 11 ont fuité

Une semaine avant la keynote Apple, qui aura lieu mardi prochain, le compte Twitter Apple Hub qui a l’habitude de rendre publiques des rumeurs concernant les prochains produits Apple vient de tweeter à propos. Attention, il ne s’agit en aucun d’une référence en termes de fiabilité d’information, cependant le dernier tweet semble cohérent et plutôt raccord avec la prochaine keynote.

En effet, Apple Hub dévoile la fiche technique détaillée de chacun des nouveaux iPhone. Ces captures d’écrans récapitulent toutes les rumeurs qui ont pu être entendues au cours des derniers mois.

This year, it’s all about the cameras! If you’re upgrading this year, which model would you get? #iPhone11 pic.twitter.com/3T506bqLOH

— Apple Hub (@theapplehub) August 21, 2019