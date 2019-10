Les premières photos prises avec le Pixel 4 ont fuité

Google donne rendez-vous le 15 octobre prochain pour la présentation de son prochain Pixel 4. Son nouveau smartphone viendra concurrencer la nouvelle gamme de produits haut de gamme qui vient d’être dévoilée par la plupart des marques (Note 10, iPhone 11 Pro, Mate 30, …).

Outre un nouveau design certainement plus premium, un écran de 5,7 ou 6,3 pouces OLED qui proposera des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz ainsi qu’un dictaphone intelligent, Google voudra bien évidemment reprendre sa place dans le haut du classement des meilleurs appareils photos. Il faut dire que déjà, le Pixel 3 avait surpris sa clientèle et les tests de journalistes, grâce à un capteur d’une qualité plutôt importante ainsi que pour le traitement logiciel que Google avait intégré.

Premières photos prises avec le Pixel 4

A seulement deux semaines de sa présentation, le nouveau Pixel 4 vient de laisser fuiter des documents très attendus. Il s’agit en effet des premiers clichés pris avec ses différents capteurs, et dans différents modes. Des images qui ont certainement été prises par Google justement, et qui serviront à promouvoir les capacités du produit. Il faudra donc bien évidemment vérifier la qualité du nouveau Pixel 4 avec des photos moins travaillées et retouchées, mais déjà, la qualité semble être au rendez-vous, et des petites fonctionnalités ont été intégrées.

Un excellent mode portrait

Ces photos, que nos confrères de 9to5Google ont pu se procurer en exclusivité, font dans un premier temps figurer des exemples de selfies en mode portrait pris par le Pixel 4. Comme le média le précise, les images semblent être rognées, car elles ne mesurent que 4,5 MP, au lieu des certainement au moins 8 MP que proposera le capteur. Mais le rendu est déjà très fin.

En retournant le smartphone, le module disposé en carré (comme chez Apple désormais), proposera certainement deux capteurs photos. Le principal, de 12 MP, ouvrira à f/1.7 selon les dernières rumeurs. Le mode portrait qui en découlera est encore plus précis que celui de la face avant. Le second cliché proposé, montrant un chien, est juste incroyable dans son traitement du flou, progressif.

Un mode nuit, pour capturer la Voie lactée ?

Autrement, le mode nuit semble prêt à concurrencer Huawei et Apple, avec une qualité d’image très honnête, offrant des images lumineuses et avec un respect des couleurs plutôt important. En outre, la profondeur des noirs semble également bien respectée.

Dernier exemple de mode, et pas des moindre : l’astrophotographie. Plusieurs fuites avaient déjà pu laisser entendre que Google adopterait un mode nuit permettant de photographier les étoiles et les subtilités de la voie lactée. A en croire les clichés officiels, cela semble bel et bien être le cas, et les images qui nous en parviennent sont impressionnantes. A l’usage et sans notion de traitement, pourrons-nous tous en arriver à ce niveau de qualité ? On a hâte de le savoir.