C’est officiel, Google dévoilera le Pixel 4 et le Pixel 4 XL le 15 octobre

Cette fois-ci, c’est officiel. Google convie les médias à un événement, le 15 octobre, durant lequel la firme de Mountain View pourra présenter ses nouveaux produits, dont les smartphones Pixel 4 et Pixel 4 XL.

« Venez voir quelques nouveautés Made by Google », peut-on lire sur cette invitation. Et si les smartphones Pixel (concurrents directs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max) sont certainement les stars de l’événement, on s’attend également à ce que la firme de Mountain View profite de son show pour lever le voile sur d’autres produits, comme des enceintes connectées ou un nouvel ordinateur Chromebook.

Le Pixel 4 et le Pixel 4 XL n’ont presque plus de secrets

Contrairement à d’autres constructeurs qui ne divulguent pas d’informations sur leurs futurs produits avant la présentation officielle, Google a choisi d’en partager quelques-unes. Ainsi, nous savons déjà que le Pixel 4 aura un système de reconnaissance faciale comparable au Face ID d’Apple, que l’appareil aura plusieurs caméras sur le dos et que pour la première fois, Google utilisera le radar du projet Soli sur un smartphone. Comme montré dans la vidéo ci-dessous, grâce à ce radar, il est possible de contrôler certaines fonctionnalités de l’appareil sans toucher l’écran tactile.

Mais en plus des informations officielles révélées par Google, de nombreuses fuites circulent également sur la toile. Des informations non officielles qui pourraient bien se confirmer le 15 octobre.

Par exemple, d’après certaines sources, Google prévoirait de sortir des versions 5G de ces nouveaux smartphones (alors qu’Apple n’utilisera les modems 5G qu’en 2020).

Autre information intéressante : Google aurait développé une fonctionnalité de Google Assistant qui pourra vous éviter les tonalités ennuyeuses lorsque quelqu’un vous met en attente.

Mais on est surtout impatient de voir quelles seront les améliorations apportées par Google pour les caméras. Le Pixel 4 et le Pixel 4 XL pourront-ils rivaliser avec le Huawei Mate 30 et le Galaxy Note 10 de Samsung ?