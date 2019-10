Sur le Pixel 4, l’application dictaphone pourrait faire des transcriptions automatiques

Les nouveautés du Pixel 4, le successeur du Pixel 3, continuent de fuiter alors que le smartphone de Google ne sera présenté, avec ses variantes, que le 15 octobre. Récemment, c’est la nouvelle application dictaphone du téléphone qui a fuité.

Cette fuite provient du site XDA. Lorsque le site a installé cette application, celle-ci ne servait qu’à enregistrer du son, comme les autres applications similaires. Néanmoins, une récente mise à jour de cette app aurait introduit des fonctionnalités qui pourraient faire la différence : en effet, XDA rapporte qu’après la mise à jour, cette application dictaphone est maintenant en mesure de faire des transcriptions automatiques de ce qui est enregistré. Et ce n’est pas tout puisque l’application aurait également une fonctionnalité de recherche qui permet de trouver des parties spécifiques des enregistrements.

Et le tout fonctionne hors-ligne, ce qui signifie que pour obtenir ces transcriptions, Google n’est pas obligé de faire passer les enregistrements audio par ses serveurs.

Google updates Recorder app from the Pixel 4 with transcriptions and audio search https://t.co/K65oe1A7xz — XDA Developers (@xdadevelopers) October 1, 2019

Google : la reconnaissance vocale fonctionne hors-ligne

Il s’agit de l’une des plus grandes avancées de Google, cette année, pour le système d’exploitation Android. En effet, la firme de Mountain View a réussi à réduire la taille de son modèle de reconnaissance vocale, ce qui fait que celui-ci peut maintenant être stocké localement sur les smartphones des utilisateurs.

Et puisque les requêtes vocales ne passent plus par internet, Google Assistant devient par exemple 10 fois plus rapide. L’assistant peut aussi être utilisé sans connexion à internet.

Google a également introduit de nouvelles fonctionnalités grâce à cette avancée technologique, comme Live Caption, qui génère automatiquement des sous-titres pour les vidéos lancées sur les smartphones compatibles.