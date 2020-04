Les premiers jeux Xbox Series X pourraient se montrer très bientôt !

Voilà déjà quatre mois que la « next-gen » est officiellement lancée, depuis le grand reveal de la Xbox Series X aux Game Awards. Depuis décembre 2019, les joueurs et passionnés de jeux vidéo n’ont qu’une hâte, découvrir tous les plans de Sony et de Microsoft autour de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Depuis le début de l’année 2020, nous ne sommes pas en reste avec pas mal de communication du côté des deux constructeurs. Même si, pour le moment, nous avons dû nous contenter de l’aspect technique et hardware avec beaucoup d’indications sur les puissances et les technologies embarquées dans les nouvelles consoles. Mais désormais, il semblerait que le meilleur soit à venir. En effet, les jeux et les services des deux prochaines consoles devraient bientôt se montrer !

De nombreux jeux incroyables sur Xbox Series X ?

C’est une nouvelle fois le grand boss de la firme Xbox qui nous donne envie sur Twitter. Comme toujours, l’homme se montre proche des fans et c’est en répondant à un internaute sur Twitter que Phil Spencer a annoncé que les équipes Xbox se mobilisent à fond pour préparer le meilleur lancement avec de nombreux jeux.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I’ve never been more excited about Xbox plans. We’ve heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games) — Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020

Hier, nous avons fait le point sur les informations que nous allons partager jusqu’au lancement de la console. L’équipe fait un travail incroyable et fait preuve de flexibilité. Je n’ai jamais été aussi excité par ce que prépare Xbox. Nous vous avons entendus, vous désirez plus de transparence, d’authenticité. Nous continuerons de communiquer de cette façon. La prochaine étape (les jeux) ne devrait plus être trop loin.«

De son côté, Ina Gelbert, la nouvelle directrice Xbox France nous fait également envie avec un tweet qui parle de lui-même. Cela va bientôt parler « jeux » du côté de chez Microsoft.

Et si on parlait jeux 👀 https://t.co/StC0luxNcx — Ina Gelbert (@InaGelbert) April 24, 2020

Pour rappel, selon les dernières rumeurs, Microsoft pourrait proposer deux rendez-vous dans les semaines à venir. Un premier rendez-vous fin mai, et un second rendez-vous au mois de juin. Selon les derniers bruits de couloirs, l’événement de juin serait le rendez-vous prévu à la base pour l’E3, et nous devrions avoir pas mal de jeux. Pour ce qui est de l’événement de mai (qui n’est pas officiel), on parle de la présentation d’une nouvelle console next-gen en plus de la Xbox Series X.