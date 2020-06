Les prix des smartphones Android haut de gamme vont-ils encore flamber en 2021 ?

Chaque année, on a l’impression que les prix des smartphones Android haut de gamme sont de plus en plus élevés. Et malheureusement, cela pourrait continuer l’année prochaine, d’après une nouvelle rumeur qui circule sur la toile. De nombreux médias, dont le site BRG, relaient une fuite provenant du site coréen Client.net, qui indique que la nouvelle puce Snapdragon 875 de Qualcomm (qui devrait équiper la plupart des modèles haut de gamme en 2021) serait plus chère que son prédécesseur, le Snapdragon 865 (qui est utilisé par les modèles comme OnePlus 8 ou le Mi 10 Pro de Xiaomi). Et à moins que les constructeurs ne trouvent des solutions pour réduire les coûts, cela aura une répercussion sur les prix des prochains smartphones haut de gamme, en 2021.

Encore une hausse des prix ?

Mais bien entendu, pour le moment, cette information n’est pas officielle. Et celle-ci est donc à considérer avec une extrême prudence. Qualcomm ne présentera probablement pas son nouveau processeur pour les smartphones haut de gamme avant plusieurs mois, mais quelques rumeurs circulent déjà au sujet de celui-ci. L’une de celles-ci suggère que le Snapdragon 875 permettrait aux smartphones de prendre en charge la recharge ultra rapide à 100W qui pourrait permettre de charger un smartphone à 100 % en une vingtaine de minutes. D’autres sources indiquent que le processeur profitera des nouvelles technologies d’Arm, ce qui permettra d’avoir d’importants gains de performances.

Mais malheureusement, si les nouveaux smartphones qui vont utiliser le Snapdragon 875 coûtent trop cher, beaucoup de consommateurs préfèreront probablement se tourner vers des modèles plus abordables qui utilisent des processeurs plus modestes. D’ailleurs, le segment milieu de gamme devient de plus en plus intéressant avec l’arrivée de l’iPhone SE 2020 qui est équipé du même processeur haut de gamme que l’iPhone 11 (mais avec une fiche technique assez modeste). Et OnePlus s’apprête à dévoiler le OnePlus Z, un modèle plus abordable que le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro.

Sinon, actuellement, des rumeurs suggèrent aussi que le prochain modèle haut de gamme de Google, le Pixel 5, n’utiliserait pas le Snapdragon 865 comme la plupart des modèles haut de gamme de 2020, mais aurait une puce plus modeste conçue pour les appareils milieu de gamme. Pour le moment, cela n’est pas confirmé. Mais ce choix pourrait s’expliquer par le fait que Google souhaite proposer le Pixel 5 à un tarif abordable (et compenser les lacunes au niveau du hardware avec le logiciel).