OnePlus Nord : le smartphone milieu de gamme teasé par Amazon

Tout récemment, OnePlus officialisait l’arrivée sur le marché d’un smartphone « abordable ». Ainsi, dans un billet publié sur son blog, cette semaine, OnePlus réexplique qu’il souhaite proposer un produit pour ceux qui recherchent des smartphones de qualité premium, mais dont les prix ne sont pas trop élevés. Une manière pour le groupe de revenir aux origines mêmes de OnePlus, dont les récents OnePlus 8 et 8 Pro sont très éloignés (au grand dam des premiers fans de la marque…)

Pas de OnePlus Z… mais un OnePlus Nord ?

C’est donc officiel, un nouveau smartphone OnePlus milieu de gamme est bel et bien en chemin. Jusqu’à présent, c’est l’appellation OnePlus Z qui était employée pour qualifier ce nouveau terminal. Toutefois, selon Amazon et divers leaks, ce smartphone pourrait finalement adopter l’appellation de OnePlus Nord. C’est en tout cas ce que laisse supposer une photo du blogueur Nils Ahrensmeier, qui a été « validée » par un journaliste allemand.

De son côté, OnePlus n’a pas officialisé la nouvelle, et s’est amusé à créer un compte Instagram au nom évocateur : @OnePlusLiteZThing. Une manière plutôt amusante de répondre aux différentes rumeurs, mais un compte Instagram qui publiera bientôt les premières photos et vidéos de ce nouveau smartphone. Un smartphone qui devrait être officialisé (et commercialisé) durant ce mois de juillet, soit dans quelques jours à peine.

Selon divers leaks, OnePlus pourrait donc opter pour l’appellation Nord, comme pour indiquer une nouvelle direction empruntée par la firme. Un smartphone qui pourrait être le tout premier d’une nouvelle gamme (un peu comme l’iPhone SE chez Apple), et qui devrait disposer d’un écran AMOLED 6,5″ en 90 Hz, sans oublier un processeur SnapDragon 765 (compatible 5G), ainsi que 6 à 8 Go de RAM, en plus d’une recharge sans fil. Reste à savoir maintenant à quel prix sera proposé ce smartphone « abordable »…