Les réseaux sociaux contribuent à renforcer l’anxiété de leurs utilisateurs

Depuis un moment déjà des scientifiques alertent sur les risques d’une utilisation trop intensive des réseaux sociaux pour la santé mentale de leurs utilisateurs. Une nouvelle étude utilisant un dispositif inédit arrive au même type de conclusion.

Dans leur rapport que s’est procuré Forbes, des chercheurs américains ont en effet observé que l’utilisation de ces plateformes augmente considérablement l’anxiété à des taux « nettement supérieurs à ce qui a été précédemment documenté ».

Les géants du web réagissent

Cette recherche a été utilisée en utilisant l’application Misü. Elle analyse les expressions faciales des utilisateurs en utilisant la webcam du téléphone. Puis une IA de détection des émotions est capable d’enregistrer les niveaux de bonheur, de tristesse et d’anxiété. Cent utilisateurs se sont livrés à cette expérience, pour un total d’1,2 million d’indicateurs de santé mentale enregistrés.

Les résultats sont sans appel puisque les utilisateurs des réseaux sociaux qui se trouvent dans un état émotionnel qualifié de vulnérable voient leur niveau d’anxiété augmenter de 45 % en seulement cinq minutes. Les scientifiques espèrent que leur travail aidera les décideurs politiques à prendre les bonnes décisions en matière de régulation des réseaux sociaux.

Leurs conclusions rejoignent celles de publications antérieures. Des chercheurs canadiens avaient notamment pointé l’augmentation des risques de dépression chez les adolescents qui passent trop de temps sur ces plateformes. Une utilisation trop fréquente de sites tels que Instagram est notamment pointée du doit. Les jeunes sont susceptibles de comparer leur vie à celles d’autres utilisateurs appartenant à des milieux sociaux plus favorisés, ce qui a tendance à déconcerter voire attrister.

Conscients de ces critiques, certains géants du web ont commencé à réagir. C’est notamment le cas de Snapchat qui vient de lancer un nouvel outil dénommé Here For You. Il vise justement à fournir un soutien aux internautes qui effectueront des recherches sur des sujets tels que l’anxiété, la dépression ou encore le suicide.