Les revenus de Zoom ont (encore) été multipliés par 4

Si de nombreuses entreprises ont été négativement impactées par la crise sanitaire, Zoom ne s’est jamais aussi bien porté. Alors que les gens sont encouragés à rester chez eux, son service de visioconférence est devenu l’outil de référence pour le télétravail, l’enseignement à distance, des événements en ligne, ou même pour des réunions virtuelles en famille ou entre amis.

Des revenus multiples par 4 grâce au télétravail

Aussi, alors que cette entreprise était peu connue il y a un an, elle compte aujourd’hui plusieurs centaines de millions de participants à ses réunions en visioconférence. Et son application fait partie des plus téléchargées dans le monde.

Par ailleurs, les revenus générés par Zoom (qui propose une offre gratuite et une offre payante) ont également explosé. Et au troisième trimestre, bien que de nombreux pays aient petit à petit rouvert leurs économies, cette tendance a continué.

Zoom vient de publier ses revenus pour le troisième trimestre (le troisième trimestre fiscal qui s’est achevé le 31 octobre 2020). Et par rapport au troisième de l’année précédente, ses revenus ont quadruplé. Plus précisément, l’entreprise a généré 777,2 millions de dollars durant ces trois mois, ce qui correspond à une hausse de 367 % par rapport aux revenus générés durant la même période l’année dernière.

Une tendance qui devrait se poursuivre au dernier trimestre

Les revenus générés par le service de visioconférence avaient déjà quadruplé au second trimestre. Et d’après le site The Verge, l’entreprise s’attend encore à ce que ces revenus soient multipliés par quatre durant le dernier trimestre.

Ces résultats trimestriels montrent que Zoom a bien résisté à la concurrence des géants d’internet, comme Google (Google Meet) et Microsoft (Microsoft Teams), qui ont rapidement adapté leurs offres aux nouveaux besoins durant la crise sanitaire. D’ailleurs, alors que Microsoft et Google ont lancé de nouvelles fonctionnalités et rendu leurs services de visio plus accessibles pour le grand public, Zoom s’est concentré sur la sécurité et la confidentialité, après avoir essuyé de nombreuses critiques à ce sujet.

Actuellement, Zoom propose déjà une fonctionnalité qui permet de chiffrer les visioconférences de bout en bout. Il a également développé des protections contre le Zoombombing, une nouvelle plaie d’internet qui a vu le jour avec la crise sanitaire.

Zoom continuera-t-il à être populaire après cette crise ?

« Nous restons concentrés sur les besoins de communication de nos clients et communautés alors qu’ils naviguent dans l’environnement actuel et s’adaptent à un nouveau monde du travail de n’importe où en utilisant Zoom. Nous aspirons à fournir la plateforme de communication la plus innovante, sécurisée, fiable et de haute qualité pour aider les gens à se connecter, collaborer, construire et apprendre sur Zoom », déclare Eric S. Yuan, le patron de Zoom, dans un communiqué.

Mais le vrai test pour Zoom se fera l’année prochaine quand (on l’espère), on aura de moins en moins recours au télétravail. Zoom fait partie des actions « stay-at-home ». Et il y a quelques semaines, quand Pfizer a annoncé un vaccin efficace contre le coronavirus, cela a fait baisser la valeur en bourse de Zoom, et celles d’autres entreprises comme Netflix ou Amazon.