Les Samsung Galaxy S8 et Note 8 seront privés d’Android 10 ?

Finalement, les chances que les Galaxy S8 et Note 8 reçoivent Android 10 s’effondrent. Dans un planning officiel de la marque sud-coréenne, SamMobile fait état que les S8 et Note 8 seront écartés des mises à jour vers la nouvelle version de leur système d’exploitation. Produits phares de 2017, les deux modèles premium sont certainement condamnés à rester sous Android Pie.

Les utilisateurs des deux modèles de smartphones ne devraient donc plus recevoir de message de la part de Samsung, leur proposant de faire de mise à jour logiciel. Chez la première marque de smartphones dans le monde, la procédure est toujours très claire : pas plus de deux mises à jour principales de l’OS d’Android pendant la durée de carrière d’une génération de smartphone. Les Note 8 et S8 en ont déjà passé deux, et leur actualisation semble bel et bien révolue.

Pour les générations plus récentes, à savoir la famille des Note 9, Note 10, Galaxy S9 et Galaxy S10, Samsung débute bien le déploiement d’Android 10. D’ici la fin de l’année, tous ces smartphones (en comptant également le Galaxy Fold) proposeront la surcouche One UI 2.0, basée sur Android 10.

Samsung pourrait accompagner plus longtemps ses smartphones

Le sort des Galaxy S8 et Note 8 est loin d’être une première chez Samsung. Mais pour le coup, il pourrait s’agir de la dernière génération de ses smartphones à être délaissé au bout de deux mises à jour de taille dans la génération de leur OS. Samsung serait en voie de mettre fin à cette stratégie.

Néanmoins, seuls les modèles les plus récents pourraient faire partie de cette décision. Peut-être que celle-ci sera déjà en vigueur avec le Note 9, mais ce qui est plus sûre, c’est que la nouvelle famille de Note 10 pourrait être accompagnée plus longtemps.

Un prochain Note 10 Lite, avec Android 10 en natif

Samsung a déjà fait parler de lui ces dernières heures, alors que la firme sud-coréenne enregistrait un nouveau modèle de smartphone, s’avérant être une nouvelle version de la famille des Note 10. Il s’appellera Note 10 Lite, et devrait être très important pour Samsung : il s’agira d’un smartphone disponible de façon native sous Android 10, ce que ses grands-frères n’ont pas pu avoir, débutant leur carrière avec Android Pie.