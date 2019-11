Samsung Galaxy Note 10 Lite : une version moins chère arrive

En enregistrant un nouveau modèle baptisé « SM-N770F » auprès de la Federal Communications Commission (FCC), Samsung a officialisé la venue prochaine du Note 10 Lite. Une troisième version du flaghip de la marque sud-coréenne va voir le jour, confirmant sa stratégie à vouloir diversifier chaque produit de sa gamme en plusieurs variantes, pour toucher davantage de tirelires.

Pour le coup, le Note 10 Lite sera le plus accessible de la famille des Note 10. Bien que l’on ne connaisse pas encore son prix ni sa date de présentation, quelques-unes de ses caractéristiques ont été renseignées d’après le régulateur américain de la communication. Finalement, le smartphone sera surtout en concurrence avec son aîné : le Note 9, sorti en 2018.

Ce que l’on sait du Samsung Galaxy Note 10 Lite

Comme nous vous l’avons mentionné, il est aujourd’hui possible de savoir grâce à la Federal Communications Commission, quelques-unes des premières caractéristiques du prochain Note 10 Lite.

Sans surprise, le smartphone obtiendra également un espace pour y intégrer le nouveau « S Pen », le stylet aujourd’hui présent sur les Note 10 et Note 10+. Néanmoins, il est fort à parier que ce dernier ne proposera pas les mêmes fonctionnalités vis-à-vis des versions plus chères : le gyroscope ne devrait pas être de la partie, et la fonctionnalité AR Doodle (qui permet de dessiner en 3D dans l’espace) ne serait pas reconduite sur le Note 10 Lite.

À l’intérieur du terminal, le nom du processeur est d’ores et déjà connu : il s’agira de la puce maison baptisée Exynos 9810, gravée en 10 nm. Celle-ci n’est autre que celle qui figurait déjà sur le Note 9. Il sera associé à 6 Go de RAM. La mémoire de stockage n’est pas encore connue, mais le précédent Note 9 avait été disponible à partir de 128 Go, au lieu des 256 Go du Note 10.

Sur la partie design, il est encore difficile à dire aujourd’hui si Samsung proposera un terminal sensiblement proche du Note 10 classique. Mais en vue des premières caractéristiques rendues publiques et se rapprochant de celles du Note 9, il ne serait pas étonnant que Samsung mise sur un design reprenant les codes du Note 10, pour conserver l’image d’un smartphone dans l’air de son temps. D’ailleurs, le Note 10 Lite sera livré directement avec la dernière version de son OS, autrement dit Android 10 et la surcouche One UI 2.0.

Samsung lancera aussi un S10 Lite

Le mois prochain, Samsung dévoilera une autre variante de sa gamme de produits premium. Il s’agira du S10 Lite, venant compléter une offre lancée dans la première moitié de l’année 2019. À en croire des informations de SamMobile, relayées par Android Central, la nouvelle version d’entrée de gamme de la famille des S10 sera plus puissante que le Note 10 Lite. Il utilisera pour le coup un processeur Snapdragon 855, équipant actuellement la plupart des smartphones Android haut de gamme, de 2019.

Il en reste que la stratégie de Samsung est en rupture avec ses choix qu’il prenait précédemment. Le Note 9, par exemple, n’avait pas connu plusieurs variantes. En 2019, que ce soit la famille des Note 10 ou S10, trois variantes étaient dans les cartons, dans le but de diversifier la gamme de prix de ses modèles les plus premium.

En février 2020, la nouvelle génération des appareils Samsung s’initiera avec l’arrivée du S11. Mais bien que ses caractéristiques commencent déjà à fuiter sur la toile, une hypothèse reste toujours d’actualité : il se pourrait que Samsung fusionne ses deux modèles haut de gamme pour en faire une seule. Ces dernières années, les Galaxy Note et Galaxy S sont devenus sensiblement proches.