Wing : la filiale d’Alphabet a vu ses livraisons par drone doubler

Si les compagnies aériennes sont lourdement affectées par la crise du COVID-19, la filiale Wing d’Alphabet voit, quant à elle, le nombre de livraisons effectuées par drones doubler. Cela fait quelques années que ce projet développe un service de livraison à domicile avec des drones. Et actuellement, des tests ont lieu sur des sites pilote, dont des tests aux États-Unis et en Australie, mais également en Finlande.

Récemment, nous avons appris que durant la pandémie, le nombre de livraisons effectuées par Wing a presque doublé dans l’État de Virginie et en Australie.

During the pandemic, X grad @Wing has almost doubled its deliveries in Virginia and Australia: “The technology is particularly useful at a time when people are homebound in many cases and the need to limit human-to-human contact is important.” https://t.co/dPJLas9Xg4 — The Team at X (@Theteamatx) April 8, 2020

La livraison par drone évite les contacts interhumains

Dans la ville de Christiansburg, en Virginie, Wing a d’ailleurs décidé d’essayer une nouvelle collaboration. En plus de son partenariat avec FedEx et celui avec Walgreen (une chaîne de pharmacies américaine), la filiale d’Alphabet s’est aussi associée avec une boulangerie et un café. « La technologie est particulièrement utile à un moment où les gens sont confinés chez eux dans de nombreux cas et la nécessité de limiter les contacts interhumains est importante », explique un représentant.

In Christiansburg, VA., Early Flyers can now order fresh pastries and coffee products from Mockingbird Cafe and Brugh Coffee. We’re pleased to be able to support these local businesses as they look for new ways to reach their customers! pic.twitter.com/tvHaK2Xz6Q — Wing (@Wing) April 8, 2020

A Camberra, en Australie, où le service de livraison par drone est testé depuis un an, Wing collabore déjà avec 15 commerçants différents, ce qui permet aux utilisateurs de commander une plus grande variété de produits. Au total, durant ces 12 mois, les drones de la filiale d’Alphabet ont totalisé 20 700 kilomètres de vol.

Nul doute que durant la période de confinement, plus de personnes seront susceptibles d’essayer le service de livraison par drones de Wing, et de continuer à utiliser celui-ci même après la crise du COVID-19. « Les clients du nord de Canberra peuvent utiliser la plate-forme Wing pour commander une gamme de produits tels que du pain frais, du café chaud et d’autres articles essentiels pour le ménage, directement à domicile, auprès de 15 entreprises locales. Bien que nous reconnaissions que ce sera qu’un petit soulagement pendant cette période, nous espérons que cela signifie un voyage de moins pour les petits articles dont nos clients pourraient avoir besoin et un peu de travail supplémentaire pour nos partenaires locaux à un moment où les ventes et le trafic piétonnier pourrait être en baisse », lit-on dans le blog de Wing.