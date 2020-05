Les drones de livraison sont bien plus énergivores qu’on ne l’imagine

Le secteur de la livraison par drones a le vent en poupe. En pleine pandémie de coronavirus, c’est d’ailleurs un mode de transport particulièrement adapté. Nous vous parlions notamment la semaine dernière de Wing, la filiale d’Alphabet, qui a vu ses livraisons doubler aux USA et en Australie. En France, le secteur commence aussi à démarrer et La Poste a récemment ouvert sa seconde ligne.

Le drone est plus efficace dans les zones rurales

On salue régulièrement ce mode de transport réputé écolo et qui permettrait de retirer de nombreux poids lourds de nos routes. Pourtant, à en croire une étude menée par des chercheurs allemands de l’Université de Halle-Wittenberg, on serait assez loin du compte.

Selon les scientifiques, les livraisons par drones seraient même beaucoup plus énergivores que les autres options disponibles. Ainsi, leurs simulations laissent entendre que, dans les zones urbaines, ces derniers consomment dix fois plus d’énergie que les fourgons électriques et deux fois plus que les fourgons diesels.

Cela s’explique notamment par le fait que les camionnettes peuvent emporter de nombreux colis et optimiser leurs itinéraires, tandis que les drones ne transportent qu’une seule marchandise à la fois.

Dans les zones rurales en revanche, si les conditions de vent sont optimales, les drones font mieux que les fourgons diesel mais toujours moins bien que les camionnettes électriques. Il conviendrait donc d’adapter son choix de transport à la zone de livraison, aux conditions météorologiques et à la distance à parcourir.

Les chercheurs reconnaissent donc que, dans certaines conditions, les drones de livraison peuvent être une réelle alternative aux véhicules diesel, si le mode de production de l’électricité qu’ils consomment est respectueux de l’environnement.

La technologie des drones évolue énormément au fil du temps. Il sera donc intéressant de renouveler ces simulations à l’avenir pour voir si ces derniers évoluent dans le sens d’une meilleure efficacité énergétique.