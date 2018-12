Les Smart Reply débarquent sur Hangouts Chat, le concurrent de Slack

A l’instar de la version pour grand public de Google+, l’application de messagerie Allo va disparaître en 2019. Mais la bonne nouvelle, c’est que les Smart Reply, l’une des meilleures fonctionnalités de cette application de messagerie, va survivre.

Pour rappel, les Smart Reply sont des suggestions de réponses aux messages, que Google génère et propose aux utilisateurs en analysant les messages reçus avec une intelligence artificielle.

Après des débuts sur Allo, les Smart Reply sont arrivés sur Gmail, puis ont été complétées par la fonctionnalité Smart Compose.

Et cette semaine, on apprend que la fonctionnalité Smart Reply sera également disponible pour Hangouts Chat.

« Nous apportons Smart Reply à Hangouts Chat afin que vous puissiez répondre rapidement à vos collaborateurs et faire avancer les projets plus efficacement et plus rapidement. Ce lancement fait partie de nos efforts continus pour apporter des outils de rédaction intelligents et assistés à l’ensemble de G Suite », écrit la firme de Mountain View dans un billet de blog.

Hangouts Chat remplacera les Hangouts classiques

Pour rappel, les Hangouts Chat ont été lancés par Google il y a 9 mois. Il s’agit d’une application de messagerie destinée aux entreprises, qui fait partie de l’offre G Suite et qui est orientée sur le collaboratif, comme Slack.

Mais actuellement, Google a l’intention d’éliminer la version classique des Hangouts et de rendre Hangouts Chat disponible pour le grand public, tout en faisant une transition des utilisateurs entre les deux services.

En ce qui concerne la simple messagerie, Google se concentre désormais sur l’application Messages d’Android pour concurrencer iMessages d’iOS, ainsi que sur la technologie RCS.

D’ailleurs, c’est pour cela que la firme de Mountain View a décidé de fermer l’application Allo.

« Compte tenu de la bonne dynamique de Messages, nous avons décidé de cesser de soutenir Allo pour se concentrer sur Messages », a déclaré Google à ce sujet.