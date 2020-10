Les ventilateurs de la PS5 seront améliorés au fil du temps… Via des mises à jour !

C’est une information que l’on n’a pas vue venir et qui pourtant est bien vraie. Sony vient d’annoncer que les ventilateurs de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition seront améliorés au fil des années par l’intermédiaire de mises à jour en ligne ! C’est plus précisément Yasuhiro Otori, le responsable du design mécanique et thermique chez Sony qui nous le confirme lors d’une interview dans le magazine japonais 4Gamer.

Dans un échange (traduit en anglais pas nos confrères de chez Eurogamer), l’ingénieur de chez Sony nous annonce que la firme pourra améliorer à distance les capacités de ses ventilateurs par l’intermédiaire de mises à jour. Explications.

La PS5, une console modulable à distance ?

Il y a deux semaines, au début du mois d’octobre, c’était déjà ce même Yasuhiro Ootori, le vice-président du département « Design Mécanique » au sein de la division Hardware Design de Sony Interactive Entertainment (SIE) qui nous faisait une présentation très en profondeur de la PS5 (dans sa version normale). L’occasion pour lui de démonter intégralement la machine pour nous montrer l’ensemble de ses composants !

Cette semaine, au cours d’une interview avec 4Gamer, Yasuhiro Ootori est revenu sur les ventilateurs de la PS5 qui pourront être améliorés à distance par Sony.

Divers jeux seront commercialisés à l’avenir et les données liées au comportement de l’Unité de Calcul Accéléré (APU) dans chaque jeu seront collectées. Nous disposons d’un plan nous permettant d’optimiser le contrôle du ventilateur en nous reposant sur ces données.

Il sera ainsi possible par l’intermédiaire de mises à jour online (de la console ? ou du jeu en question ?) d’optimiser la manière de fonctionner des ventilateurs afin de garder une console silencieuse, mais qui ne surchauffe pas malgré tout. Il s’agira ainsi d’un process qui évoluera en fonction des jeux auxquels les joueurs vont lancer sur leur machine.

L’ingénieur explique que de nombreux capteurs sont présents sur la PS5 permettant d’envoyer des données qui seront collectées afin d’optimiser l’utilisation des ventilateurs qui tourneront plus ou moins vite en fonction des besoins du jeu. Pour rappel, la PS5 dispose également d’un métal liquide en guise de TIM (conducteur thermique) permettant des performances de refroidissement élevées et stables sur de longues sessions de jeu. Avec ce genre de procédés, Sony souhaite assurer aux joueurs une console la plus silencieuse possible qui évite tout risque de surchauffe.