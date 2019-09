Les versions de Slack pour ordinateurs se mettent au dark mode. Voici comment l’activer

Slack continue de surfer sur la vague du dark mode. Après avoir lancé le mode sombre sur ses applications Android et iOS, la messagerie adopte également ce mode pour toutes ses applications pour ordinateurs, que ce soit sur Mac, Windows ou Linux. Vous pouvez également activer le mode sur la version web si vous n’utilisez pas d’application pour vous connecter à Slack.

« Certains le veulent parce qu’ils travaillent de nuit ou dans des conditions de faible luminosité. D’autres en ont besoin pour des raisons d’accessibilité : déficience visuelle, migraines ou autres troubles visuels. D’autres encore le veulent, un point c’est tout. Ça se respecte aussi ! Bref, on est heureux de vous l’annoncer : quelles que soient vos raisons de vouloir le mode sombre, vous pouvez enfin l’avoir sur Slack », annonce fièrement la plateforme dans un billet de blog.

Comment activer le dark mode de Slack sur un ordinateur ?

Pour passer du thème clair au thème sombre, assurez-vous d’abord d’avoir la version la plus récente de l’application (si vous n’utilisez pas le client web).

Puis, cliquez sur votre nom sur la barre latérale gauche, > Préférences > Thèmes.

Vous pourrez alors choisir entre le thème clair et le thème sombre et un petit aperçu vous aidera à visualiser les changements qui vont s’appliquer sur l’interface.

Vous pouvez également choisir un thème pour la barre latérale.

Bientôt, Slack pourra aussi s’ajuster (passer du thème sombre au thème clair ou l’inverse) automatiquement aux paramètres de votre système d’exploitation.

Depuis un an, le dark mode est en train d’envahir tout l’univers numérique. À l’instar de Windows et de macOS, iOS et Android proposent également des thèmes sombres depuis Android 10 et iOS 13. De nombreuses applications ont également déjà franchi le pas, pour en citer que Twitter, YouTube, Gmail ou encore Messenger. Et d’après certaines indiscrétions, Facebook travaillerait aussi sur un dark mode pour son réseau social.