Les voitures électriques produiraient bien moins de CO2 que les voitures à essence

C’est un vieux débat qui revient régulièrement dans l’actualité. Pour certains, il faut à tout prix promouvoir les voitures électriques au détriment des voitures à moteur thermique pour le bien de notre planète. D’autres rejettent en bloc cet argument et affirment que les véhicules électriques ne sont pas aussi verts qu’il n’y paraît. Il faut notamment regarder l’ensemble du cycle de vie et la manière dont l’électricité consommée est produite.

Des chercheurs de l’université de Cambridge et de Nimègue ont tenté d’en savoir plus à ce sujet. Ils ont effectué une analyse complète du cycle de vie de plusieurs modèles de voiture électrique. Les données concernant les émissions de gaz à effet de serre générées lors de leur utilisation et celles nécessaires à leur production et au traitement des déchets ont été compilées.

La voiture électrique est plus verte dans 95 % des cas

Leur conclusion est sans appel. Les véhicules électriques émettent beaucoup moins de CO2 que les voitures à essence. Florian Knobloch, un des auteurs de cette étude, n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins : « En d’autres termes, l’idée que les véhicules électriques pourraient augmenter les émissions est essentiellement un mythe. »

Dans le détail, ils notent que la voiture électrique est plus verte dans 95% des cas. Les 5 % restants correspondent à certains pays comme la Pologne où la production d’énergie dépend encore en grande partie du charbon. Sur l’ensemble de leurs parcours, les modèles électriques émettent 70 % de carbone en moins qu’une voiture à essence dans des pays comme la France et la Suède qui bénéficient de l’apport du nucléaire pour la première et des énergies renouvelables pour la seconde.

Les scientifiques appellent donc les décideurs à agir au plus vite pour favoriser le basculement vers l’électrique afin de faire économiser une énorme quantité d’émission de CO2 dans l’atmosphère. Ils prônent également un développement renforcé des énergies renouvelables à travers le monde et une amélioration de la conception et du fonctionnement des véhicules électriques.